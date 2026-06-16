Лукашенко: «Динамо» нужно брать Кубок Гагарина в следующем сезоне

МИНСК, 16 июн — Sputnik. Для минского «Динамо» нацеленность на следующий сезон одна — нужно брать Кубок Гагарина, заявил белорусский лидер Александр Лукашенко.
Он проводит совещание по развитию хоккея в республике. Как следует из фото, опубликованного Telegram-каналом «Пул Первого», участие в нем принимают, в том числе, вице-премьер страны Наталья Петкевич, министр спорта Сергей Ковальчук, глава Федерации хоккея Беларуси Александр Богданович, зампредседателя постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания по образованию, науке, культуре и социальному развитию Дмитрий Басков.
Лукашенко поставил задачу для «зубров» в следующем сезоне.
«Нацеленность одна: в четвертьфинал (плей-офф Континентальной хоккейной лиги — Sputnik) попали, завтра (в следующем сезоне — Sputnik) надо кубок брать», — цитирует БелТА главу государства.
Как сыграло «Динамо» в прошлом сезоне?
Минское «Динамо» впервые прошло первый раунд Кубка Гагарина абсолютно без поражений, но повторить этот успех во втором раунде минчанам оказалось не по силам. Их одолели игроки казанского «Ак Барса» со счетом в серии 0:4. Главный трофей КХЛ завоевал ярославский «Локомотив».
Очередной сезон КХЛ стартует 5 сентября. Минчане сыграют первый матч 7 сентября против нижегородского «Торпедо», а уже 10 сентября «зубры» примут гостей из команды «Шанхайские Драконы».
Затем белорусский клуб отправится на первый выезд сезона — 12 сентября «Динамо» встретится в Москве с местными одноклубниками.