Лукашенко: «Динамо» нужно брать Кубок Гагарина в следующем сезоне

Он проводит совещание по развитию хоккея в республике. Как следует из фото, опубликованного Telegram-каналом «Пул Первого», участие в нем принимают, в том числе, вице-премьер страны Наталья Петкевич, министр спорта Сергей Ковальчук, глава Федерации хоккея Беларуси Александр Богданович, зампредседателя постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания по образованию, науке, культуре и социальному развитию Дмитрий Басков.