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Лукашенко посетовал на большое количество легионеров в белорусском хоккее

Глава белорусского государства считает важным растить своих спортсменов, которые впоследствии будут играть за сборную.

Источник: Sputnik.by

МИНСК, 16 июн — Sputnik. Белорусский лидер Александр Лукашенко на совещании по вопросам развития хоккея во вторник обратил внимание на то, что в отечественном хоккее большое число легионеров.

Он спросил тренера национальной команды по хоккею с шайбой Евгения Ворсина, где белорусские хоккеисты 23−25 лет.

«Почему не видят то, что у нас аж половина команды — импортные? У вас что, лишние деньги — платить американцам, россиянам и другим. Это же вы не учитываете, что в российском хоккее пять человек ограничение на легионеров, а у нас этого нет», — цитирует БелТА главу государства.

Лукашенко подчеркнул, что в Беларуси играет 14 спортсменов из РФ и других стран.

«Так как мы будем развивать свой хоккей, как будет сборная играть потом?» — задал вопрос президент.

Он обратил внимание на необходимость подготовки своих игроков.

«Я вам сказал, что там должны быть свои — доморощенные», — добавил Лукашенко.