Лукашенко посетовал на большое количество легионеров в белорусском хоккее

«Почему не видят то, что у нас аж половина команды — импортные? У вас что, лишние деньги — платить американцам, россиянам и другим. Это же вы не учитываете, что в российском хоккее пять человек ограничение на легионеров, а у нас этого нет», — цитирует БелТА главу государства.