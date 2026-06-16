«Лада» заявила, что выполнила финансовые обязательства перед хоккеистами

«В настоящее время клуб находится в диалоге с партнерами, благодаря совместной работе с которыми определен вектор направления по урегулированию финансовых отношений. Выполнение финансовых обязательств — это принципиальная позиция руководства хоккейного клуба, демонстрирующая ответственность перед командой и болельщиками», — говорится в заявлении «Лады».