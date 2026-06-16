«Лада» заявила, что выполнила финансовые обязательства перед хоккеистами

МОСКВА, 16 июн — РИА Новости. Тольяттинская «Лада» выполнила финансовые обязательства по контрактам перед спортсменами и административными сотрудниками, сообщается в Telegram-канале хоккейного клуба.
Ранее СМИ писали, что «Лада» может в третий раз в истории покинуть Континентальную хоккейную лигу (КХЛ) из-за финансовых проблем. Как позднее сообщил президент КХЛ Алексей Морозов, «Лада» предоставила финансовые гарантии на сезон-2026/27.
«В настоящее время клуб находится в диалоге с партнерами, благодаря совместной работе с которыми определен вектор направления по урегулированию финансовых отношений. Выполнение финансовых обязательств — это принципиальная позиция руководства хоккейного клуба, демонстрирующая ответственность перед командой и болельщиками», — говорится в заявлении «Лады».
В завершившемся регулярном чемпионате «Лада» заняла предпоследнее, десятое место в турнирной таблице Западной конференции и не попала в плей-офф.