Представитель Овечкина объяснил, почему хоккеист не примет участие в матче Россия — США

Встречу организовывают торгово-промышленные палаты двух стран.
«Саша находится в отпуске, его нет в Москве и не будет в день проведения матча. Поэтому посетить или принять участие в данной встрече он не сможет», — сказал Чистяков «СЭ».
По данным «СЭ», в состав сборной России войдут как профессионалы, так и любители. Планируется, что капитаном сборной будет Вячеслав Фетисов, в предварительном составе значатся энхаэловцы Артемий Панарин, Игорь Шестеркин, Михаил Сергачев, Александр Романов, Кирилл Марченко, Александр Никишин, а также олимпийский чемпион-92 Андрей Коваленко, главный тренер сборной «Россия 25» Роман Ротенберг, генеральный директор футбольного «Спартака» Сергей Некрасов, музыкант Игорь Бутман и другие.
Ожидается, что в составе сборной США также будут профессиональные хоккеисты и любители.
Ранее о проведении матча между сборными России и США заявил 4 июня глава Американской торговой палаты в РФ Роберт Эйджи во время Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).