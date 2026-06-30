Евгений Кузнецов объявил о намерении играть в хоккей еще пять лет

Кузнецов признался, что продолжает карьеру, потому что не представляет жизни без хоккея. «Во-первых, ты больше в жизни ничего не умеешь. Вся твоя жизнь вокруг игры в семь вечера, остальное все на втором плане. И ты подстраиваешь расписание. Даже где-то семья иногда уходит на второй план, за игры», — заключил он.