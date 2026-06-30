Евгений Кузнецов объявил о намерении играть в хоккей еще пять лет

Обладатель Кубка Стэнли и двукратный чемпион мира в составе сборной России Евгений Кузнецов заявил, что намерен продолжать играть в хоккей еще пять лет.
«Еще лет пять я поиграю точно. Я еще в ВХЛ поиграю потом. У меня мечта там закончить карьеру», — сказал Кузнецов и интервью программе Fontour.
Кузнецов признался, что продолжает карьеру, потому что не представляет жизни без хоккея. «Во-первых, ты больше в жизни ничего не умеешь. Вся твоя жизнь вокруг игры в семь вечера, остальное все на втором плане. И ты подстраиваешь расписание. Даже где-то семья иногда уходит на второй план, за игры», — заключил он.
Нападающий также посетовал на сложности с поиском новой команды в КХЛ после ухода из «Салавата Юлаева» в начале мая. «Они говорят, что нам хоккеисты не нужны, нам нужны пай-мальчики. Такие, которые сок пьют, вот этот зеленый. А потом пас надо отдать на клюшку, они не видят, клюшка в какой стороне. На пятно кидают просто», — отметил Кузнецов.
В начале мая 34-летний форвард покинул «Салават Юлаев» и сейчас находится без контракта. В прошедшем сезоне Кузнецов провел 19 матчей в регулярном чемпионате КХЛ за «Салават Юлаев», набрав 18 очков (6 голов + 12 передач), а также сыграл 7 матчей в плей-офф, отметившись 2 очками (1+1).
В составе «Вашингтон Кэпиталз» форвард выиграл Кубок Стэнли в 2018 году, а в составе сборной России становился чемпионом мира в 2012 и 2014 годах.