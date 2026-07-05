СМИ: Ковальчук взял ипотеку на 300 млн рублей для покупки квартиры в США

По данным источника, Ковальчук приобрел жилплощадь в январе 2022 года вместе с женой, экс-солисткой группы «Мираж Junior» Николь Амбразайтис. Тогда он работал генеральным менеджером сборной России по хоккею. Квартира площадью 336 квадратных метров с тремя спальнями, тремя ванными комнатами, панорамными окнами с видом на океан, дорогой техникой и мебелью, а также личным лифтом стоила тогда 8,5 млн долларов. По данным Life, среди жителей Фишер-Айленда называют обладательницу премии «Оскар» актрису Джулию Робертс, телеведущую Опру Уинфри и шестикратного победителя турниров Большого шлема теннисиста Бориса Беккера.