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СМИ: Ковальчук взял ипотеку на 300 млн рублей для покупки квартиры в США

Life: Ковальчук взял ипотеку на 300 млн рублей для покупки элитного жилья в США.

Источник: РИА Новости Спорт

МОСКВА, 5 июл — РИА Новости. Олимпийский чемпион в составе сборной России по хоккею Илья Ковальчук взял ипотеку на 300 миллионов рублей для покупки квартиры на элитном острове Фишер-Айленд в США, сообщает Life.

По данным источника, Ковальчук приобрел жилплощадь в январе 2022 года вместе с женой, экс-солисткой группы «Мираж Junior» Николь Амбразайтис. Тогда он работал генеральным менеджером сборной России по хоккею. Квартира площадью 336 квадратных метров с тремя спальнями, тремя ванными комнатами, панорамными окнами с видом на океан, дорогой техникой и мебелью, а также личным лифтом стоила тогда 8,5 млн долларов. По данным Life, среди жителей Фишер-Айленда называют обладательницу премии «Оскар» актрису Джулию Робертс, телеведущую Опру Уинфри и шестикратного победителя турниров Большого шлема теннисиста Бориса Беккера.

По утверждению источника, Ковальчук не смог сразу погасить заем, из-за чего взял новый кредит. Для того чтобы выплачивать его, он возобновил карьеру в 2023 году.

Ковальчуку 43 года. В настоящее время он занимает пост президента китайского клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) «Шанхайские драконы». Его последним клубом был московский «Спартак», куда он перешел по ходу сезона-2023/24. Он покинул команду по окончании сезона.

Ковальчук является олимпийским чемпионом 2018 года и двукратным чемпионом мира в составе сборной России, а также трехкратным обладателем Кубка Гагарина. В Национальной хоккейной лиге (НХЛ) он представлял «Атланту», «Нью-Джерси», «Лос-Анджелес», «Монреаль» и «Вашингтон». В России Ковальчук также выступал за казанский «Ак Барс», воскресенский «Химик», петербургский СКА и омский «Авангард».