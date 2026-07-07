До Трампа и Инфантино беспредел с дисквалификацией устраивали в КХЛ. Спасали сборную Китая для Олимпиады

Весь футбольный мир на ушах. ФИФА и ее глава Джанни Инфантино попали в небывалый скандал, отменив красную карточку лучшему бомбардиру сборной США. Фоларин Балогун должен был пропустить матч против Бельгии за удаление, которое заработал в 1/16 финала с Боснией и Герцеговиной. Однако один звонок президента США своему коллеге по ФИФА обнулил наказание. Балогун сыграл в ⅛ финала, а Трамп на голубом глазу признался, что действительно звонил Инфантино с просьбой отменить наказание.
На Инфантино и ФИФА вывалился всеобщий гнев, причем возмущались не только болельщики и футбольные люди, но и УЕФА, занявшая жесткую позицию по этому вопросу. Бельгия подала апелляцию на отмену дисквалификации, но получила отказ. На счастье футбольных чиновников Лукаку и компания обыграли хозяев чемпионата мира, а Балогун хоть и отыграл весь матч в стартовом составе, результативными действиями не отметился. Справедливость восторжествовала, а ФИФА от кратного увеличения хейта.
Мировой футбол, кажется, такого позора еще не знал. Это прецедент. Однако в профессиональном спорте что-то подобное уже случалось. Причем не где-то в Корее или Австралии, не в бейсболе или водном поло, а у нас — буквально под боком. Возможно, вы уже забыли, но без малого пять лет назад КХЛ уже откладывала дисквалификацию игрока. Это решение также вызвало возмущение, но куда более сдержанное. Скандал вокруг Трампа, Инфантино и Балогуна — повод напомнить, что и в нашем хоккее бывают необъяснимые решения. Впрочем, новость ли это?
Итак, вернемся в 2021 год. Середина ноября. Спортивно-дисциплинарный комитет Континентальной хоккейной лиги принял решение об изменении срока вступления в силу наказания форварда «Куньлунь Ред Стар» Брэндона Ипа за удар в голову игрока «Авангарда» Владимира Брюквина. Если американскому форварду Балогуну дисквалификацию поменяли на год испытательного срока, то капитану китайской команды передвинули срок вступления дисквалификации на три дня. Но для чего?
Дело в том, что сезон-2021/2022 был для китайского проекта особенным. Собственно, ради него «Куньлунь», ныне выступающий в лиге под вывеской «Шанхай Дрэгонс», когда-то и создавался. Команда, основанная в 2016 году, должна была стать базовым клубом олимпийской сборной Китая. За шесть лет «драконы» при помощи российских партнеров планировали наиграть игроков для национальной команды, чтобы достойно выступить на домашних Играх. Но, как это нередко бывает, что-то пошло не так.
Не будем углубляться в корни проблем проекта китайского клуба КХЛ. В его истории хватало странностей и объективных трудностей: начиная с объективного слабого уровня местных хоккеистов и засилья иностранцев без китайских корней до пандемии коронавируса, вынужденной «эмиграции» в Подмосковье и хаотичного вектора развития. Все это привело к тому, что перед олимпийским сезоном сменился главный тренер, обновился состав с уклоном в сторону «сборников», а удручающие результаты «Куньлуня» заставили сомневаться, не опозорит ли китайская сборная МОК и ИИХФ.
Но как дисквалификация Ипа могла повлиять не перспективы сборной Китая? Наказания, которые получают игроки в рамках регулярного чемпионата КХЛ, никак не ограничивают их на международных турнирах. Однако плачевное положение «Куньлуня» во внутреннем чемпионате обеспокоило даже мировые хоккейные власти. Только-только вступивший в должность президента ИИХФ Люк Тардиф поставил под сомнение дееспособность китайской сборной. А чтобы убедиться в «уровне готовности» к Олимпиаде, международная федерация решила отправить своих делегатов на матчи… чемпионата КХЛ!
Сама по себе постановка вопроса, что страна-организатор может лишиться команды в хоккейном турнире, выглядела странно и беспрецедентно. Удивительно было и то, что для оценки были выбраны матчи клубного чемпионата. Но в данном случае логическое объяснение все-таки есть: из-за пандемии сборная Китая не собиралась с 2019 года, и других возможностей посмотреть на игроков сборной де-факто не было.
«Куньлунь» те два якобы судьбоносных матча проиграл. Правда, это не помешало сборной Китая принять участие в олимпийском хоккейном турнире. 1:4 от действующих чемпионов от «Авангарда» нельзя считать провалом. А с «Амуром» базовый клуб китайской сборной и вовсе сотворил маленькое чудо. Несмотря на итоговое поражение в овертайме, почетные ревизоры лицезрели в Мытищах впечатляющий камбэк с 0:4! Вот только неприятное послевкусие этому сценарию добавил тот факт, что погоню открыл не кто-нибудь, а временно помилованный Ип.
Доподлинно неизвестно, кто тогда выступил в роли сегодняшнего Трампа. Впрочем, нетрудно догадаться, какая примерно была цепочка принятия этого решения. Руководит лигой Геннадий Тимченко, он же стоял у истоков создания «Куньлуня», он же имеет бизнес-интересы в Китае, и вряд ли был заинтересован, чтобы весь китайский проект накрылся медным тазом. Отсрочка дисквалификации игрока по прозвищу «Капитан Китай», к счастью, пришлась не на плей-офф, и никак не повлияла не итоговую расстановку сил в чемпионате. О ней благополучно забыли. Вот только однажды пойди против регламента, обнаружив исключительный повод, куда проще в следующий раз найти новый, чуть менее исключительный.
Дмитрий Ерыкалов