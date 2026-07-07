До Трампа и Инфантино беспредел с дисквалификацией устраивали в КХЛ. Спасали сборную Китая для Олимпиады

Мировой футбол, кажется, такого позора еще не знал. Это прецедент. Однако в профессиональном спорте что-то подобное уже случалось. Причем не где-то в Корее или Австралии, не в бейсболе или водном поло, а у нас — буквально под боком. Возможно, вы уже забыли, но без малого пять лет назад КХЛ уже откладывала дисквалификацию игрока. Это решение также вызвало возмущение, но куда более сдержанное. Скандал вокруг Трампа, Инфантино и Балогуна — повод напомнить, что и в нашем хоккее бывают необъяснимые решения. Впрочем, новость ли это?