Бабаев — о будущем Кузнецова: «Минское “Динамо” — хороший вариант, один из приоритетных»

— У нас есть разговоры со многими командами, в том числе с «Динамо» Минск. Пока ничего сказать не могу, окончательного решения нет. Находимся в переговорном процессе с четырьмя-пятью клубами.
Мы никуда не торопимся. Минское «Динамо» — хороший вариант, один из приоритетных.
— На что ориентируется Кузнецов при подписании контракта?
— Мы ориентируемся на отношение в команде, чтобы он смог быть там Кузнецовым и приносить пользу. И чтобы команда боролась, чтобы у нее были задачи, — сказал Бабаев «РБ Спорт».