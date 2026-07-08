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Бабаев — о будущем Кузнецова: «Минское “Динамо” — хороший вариант, один из приоритетных»

Агент Шуми Бабаев, представляющий интересы Евгения Кузнецова, подтвердил слухи, что ведет переговоры с минским «Динамо» касательно будущего хоккеиста.

Источник: Владимир Беззубов, photo.khl.ru

— У нас есть разговоры со многими командами, в том числе с «Динамо» Минск. Пока ничего сказать не могу, окончательного решения нет. Находимся в переговорном процессе с четырьмя-пятью клубами.

Мы никуда не торопимся. Минское «Динамо» — хороший вариант, один из приоритетных.

— На что ориентируется Кузнецов при подписании контракта?

— Мы ориентируемся на отношение в команде, чтобы он смог быть там Кузнецовым и приносить пользу. И чтобы команда боролась, чтобы у нее были задачи, — сказал Бабаев «РБ Спорт».