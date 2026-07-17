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Трехкратный обладатель Кубка Стэнли Брылин возглавил клуб КХЛ

Сергей Брылин, который с 2022 года входит в штаб клуба НХЛ «Нью-Джерси», стал новым главным тренером минского «Динамо».

Источник: Соцсети

Трехкратный обладатель Кубка Стэнли россиянин Сергей Брылин возглавил минское «Динамо». Об этом сообщила пресс-служба белорусского клуба КХЛ.

Соглашение с 52-летним специалистом рассчитано на три года.

На этом посту Брылин сменил Дмитрия Квартального, который покинул «Динамо» в начале июня. По итогам регулярного чемпионата 2025/26 «Динамо» заняло второе место в Западной конференции — лучший результат в истории клуба. В плей-офф во втором раунде команда уступила казанскому «Ак Барсу» в четырех матчах.

Брылин как хоккеист выступал в НХЛ за «Нью-Джерси Девилз» с 1994 по 2008 год, трижды завоевал с командой Кубок Стэнли. Всего в НХЛ россиянин провел 765 матчей и набрал 308 (129+179) очков.

В январе 2024-го Брылина включили в Зал славы «Нью-Джерси».

По окончании карьеры россиянин работал тренером в системе «Нью-Джерси», с 2022 года входил в тренерский штаб главной команды.