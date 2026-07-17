Трехкратный обладатель Кубка Стэнли Брылин возглавил клуб КХЛ

На этом посту Брылин сменил Дмитрия Квартального, который покинул «Динамо» в начале июня. По итогам регулярного чемпионата 2025/26 «Динамо» заняло второе место в Западной конференции — лучший результат в истории клуба. В плей-офф во втором раунде команда уступила казанскому «Ак Барсу» в четырех матчах.