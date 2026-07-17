Фетисов считает, что приход Брылина в минское «Динамо» пойдет на пользу КХЛ

Брылину 52 года, он занимал должность помощника главного тренера «Нью-Джерси» с 2022 года до окончания прошлого сезона. В качестве нападающего он завоевывал Кубок Стэнли в составе «Нью-Джерси» в 1995, 2000 и 2003 годах. В 2024 году он вошел в Зал славы «Нью-Джерси». Также хоккеист является бронзовым призером чемпионата мира 2007 года.