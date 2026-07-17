Фетисов считает, что приход Брылина в минское «Динамо» пойдет на пользу КХЛ

МОСКВА, 17 июля. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Приход бывшего тренера «Нью-Джерси» Сергея Брылина в минский клуб Фонбет — Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) «Динамо» должен пойти на пользу всей лиге. Такое мнение ТАСС высказал двукратный олимпийский чемпион, трехкратный обладатель Кубка Стэнли Вячеслав Фетисов, выступавший с Брылиным в «Нью-Джерси».
Брылин подписал контракт с «Динамо» на три сезона.
«Очень умный в бытность игроком, мне кажется, это хорошее приобретение минского “Динамо” и вообще КХЛ. Получил опыт работы в системе “Нью-Джерси”. Рад за Сергея, что он принял решение вернуться», — сказал Фетисов.
Брылину 52 года, он занимал должность помощника главного тренера «Нью-Джерси» с 2022 года до окончания прошлого сезона. В качестве нападающего он завоевывал Кубок Стэнли в составе «Нью-Джерси» в 1995, 2000 и 2003 годах. В 2024 году он вошел в Зал славы «Нью-Джерси». Также хоккеист является бронзовым призером чемпионата мира 2007 года.