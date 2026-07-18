Брылин, помимо работы в минском «Динамо», будет возглавлять сборную Белоруссии

МОСКВА, 17 июля. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Главный тренер минского клуба Фонбет — Континентальной хоккейной лиги «Динамо» Сергей Брылин будет совмещать эту работу с аналогичной должностью в сборной Белоруссии. Об этом он рассказал ТАСС.
Российский специалист подписал с «Динамо» контракт на три сезона.
«Мне сразу сказали, что традиционно главный тренер минского “Динамо” становится и главным тренером сборной Белоруссии. Вдвойне было почетно и интересно принять предложение. С огромной благодарностью я отношусь к руководству клуба за то, что мне доверили такую высокую должность», — сказал Брылин.
Ранее Брылин был ассистентом главного тренера клуба Национальной хоккейной лиги «Нью-Джерси».