Брылин, помимо работы в минском «Динамо», будет возглавлять сборную Белоруссии

«Мне сразу сказали, что традиционно главный тренер минского “Динамо” становится и главным тренером сборной Белоруссии. Вдвойне было почетно и интересно принять предложение. С огромной благодарностью я отношусь к руководству клуба за то, что мне доверили такую высокую должность», — сказал Брылин.