Брылин рассказал, почему согласился на предложение минского «Динамо»

«Когда поступило предложение из минского “Динамо”, я уже начал серьезно обдумывать этот вариант. Были еще другие клубы, которые интересовались, но предложение “Динамо” заинтересовало меня больше всего. Мне понравилось то, что в клубе были очень заинтересованы во мне и предложили то, что я хотел. Отличная организация, хороший город. Команда провела хороший регулярный сезон, было много плюсов. Сроки контракта устраивали и меня, и это было пожелание клуба. Это дает и мне уверенность, команда работает на перспективу, и одна из основных задач — развивать молодых белорусских ребят в команде, в том числе и готовить их в национальную сборную», — добавил он.