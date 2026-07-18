Брылин рассказал, почему согласился на предложение минского «Динамо»

МОСКВА, 17 июля. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Главный тренер минского «Динамо» Сергей Брылин согласился на предложение клуба Фонбет — Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), так как там проявили серьезную заинтересованность на фоне неопределенности с будущим российского специалиста в команде Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Нью-Джерси». Об этом он рассказал ТАСС.
Брылин подписал контракт с белорусским клубом на три года. С 2022 года он был ассистентом главного тренера «Нью-Джерси».
«Я понял, что стоит что-то менять, когда меня перевели в “Нью-Джерси” на другую должность. Не то что бы я понял, что на меня не рассчитывают, просто я не хотел терять время, ждать каких-то изменений. И тот факт, что у меня остался один год контракта с клубом, давал мне, с одной стороны, время подумать, а с другой — у меня не было никаких гарантий, что будет по окончании следующего сезона», — сказал Брылин.
«Когда поступило предложение из минского “Динамо”, я уже начал серьезно обдумывать этот вариант. Были еще другие клубы, которые интересовались, но предложение “Динамо” заинтересовало меня больше всего. Мне понравилось то, что в клубе были очень заинтересованы во мне и предложили то, что я хотел. Отличная организация, хороший город. Команда провела хороший регулярный сезон, было много плюсов. Сроки контракта устраивали и меня, и это было пожелание клуба. Это дает и мне уверенность, команда работает на перспективу, и одна из основных задач — развивать молодых белорусских ребят в команде, в том числе и готовить их в национальную сборную», — добавил он.
Тренер ответил на вопрос о возможном его возвращении в Северную Америку в будущем. «Я рассматриваю переход в “Динамо” как новый шаг в моей карьере, который поможет мне выйти на новый уровень. Я не знаю, что может произойти в будущем, и говорить о возможном возвращении в НХЛ или “Нью-Джерси” будет как-то неправильно. Поэтому все мои мысли связаны сейчас только с “Динамо”, новой организацией. Это новый вызов для меня, и я очень рад, взволнован», — пояснил Брылин.