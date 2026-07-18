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Канадский защитник подписал контракт с «Шанхайскими драконами»

Канадский защитник Тернер Оттенбрайт подписал контракт с «Шанхайскими драконами».

Источник: РИА Новости Спорт

МОСКВА, 18 июл — РИА Новости. Канадский защитник Тернер Оттенбрайт подписал контракт с «Шанхайскими драконами», сообщается в Telegram-канале клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Соглашение с 29-летним игроком рассчитано на один год. В сезоне-2023/24 канадец выступал за «Куньлунь Ред Стар», который позднее сменил название на «Шанхайские Драконы». Защитник провел 64 матча и набрал 8 очков (1 гол + 7 передач).

«Крупный защитник оборонительного плана, адаптированный к лиге, умело действует у своих ворот и любит играть в тело. В сезоне-2023/24 был лучшим в команде по силовым приемам и блокированным броскам, причем по силовым вошел в топ-10 защитников регулярного чемпионата КХЛ. Хорошо двигает шайбу, может отдать передачу, а главное — всегда играет на команду, готов постоять за партнеров, обладает неуступчивым характером и борется до конца», — сказал генеральный менеджер команды Евгений Артюхин.

В прошедшем сезоне 29-летний Оттенбрайт провел за «Калгари Рэнглерс» 57 матчей в регулярном чемпионате Американской хоккейной лиги (АХЛ) и набрал 13 (3+10) очков.