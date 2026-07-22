Дети Овечкина на выйдут на лед в благотворительном «Матче года»

МОСКВА, 22 июл — РИА Новости. Российский хоккеист «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин не будет выводить своих детей на лед в благотворительном «Матче года» с участием российских игроков клубов Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) и Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
«Матч года» проводится третий год подряд и впервые состоится в Санкт-Петербурге 25 июля на «СКА Арене». В игре примут участие российские хоккеисты КХЛ и НХЛ, разделенные на две смешанные команды, капитанами которых выступят защитник «Юты Маммот» Михаил Сергачев и нападающий «Лос-Анджелес Кингз» Артемий Панарин. Овечкин попал в команду Сергачева.
«Признаюсь, я очень сильно жду этого дня. Уверен, что посмотреть игру придет очень много болельщиков и любителей хоккея. И у нас получится настоящий праздник — причем для всех: и для спортсменов, и для зрителей. Кстати, в Петербург вместе со мной приедет моя супруга Анастасия и двое наших сыновей. Думаю, сначала мы пойдем гулять по городу и показывать нашим детям красоту и достопримечательности прекрасного Питера. А вот выводить детей на лед, как это было в прошлом году на разминке перед “Матчем года” в Москве, в этот раз не планирую. Останутся на скамейке запасных. Все же мы приезжаем в другой город: нужно было бы вести с собой всю их форму, коньки, инвентарь… Поэтому пусть наблюдают у бортика за происходящим на льду, фотографируют и собирают автографы участников матча», — приводят слова Овечкина организаторы матча.
«С чем у меня ассоциируется Санкт-Петербург прежде всего? Честно сказать, я не так часто бывал в Питере. Трудно выделить что-то одно. Но все же, в первую очередь, назову белые ночи. Правда, в конце июля мы их уже не застанем, да и дети в это время все равно бы уже спали. Еще отмечу множество красивых улиц и зданий с потрясающей архитектурой. И, естественно, разводные мосты», — добавил хоккеист.
Овечкину в сентябре исполнится 41 год, он представляет «Вашингтон» с 2005 года. В июле россиянин подписал с «Кэпиталз» новый однолетний контракт. Форвард является рекордсменом НХЛ по числу голов в регулярных чемпионатах.