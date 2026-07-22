Дети Овечкина на выйдут на лед в благотворительном «Матче года»

«Признаюсь, я очень сильно жду этого дня. Уверен, что посмотреть игру придет очень много болельщиков и любителей хоккея. И у нас получится настоящий праздник — причем для всех: и для спортсменов, и для зрителей. Кстати, в Петербург вместе со мной приедет моя супруга Анастасия и двое наших сыновей. Думаю, сначала мы пойдем гулять по городу и показывать нашим детям красоту и достопримечательности прекрасного Питера. А вот выводить детей на лед, как это было в прошлом году на разминке перед “Матчем года” в Москве, в этот раз не планирую. Останутся на скамейке запасных. Все же мы приезжаем в другой город: нужно было бы вести с собой всю их форму, коньки, инвентарь… Поэтому пусть наблюдают у бортика за происходящим на льду, фотографируют и собирают автографы участников матча», — приводят слова Овечкина организаторы матча.