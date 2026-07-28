Евгений Кузнецов: Переговоры у меня только дома с детьми

— Что известно насчет вашего будущего?
— Пытаюсь попасть в «Красную Машину» (разговор состоялся при открытии академии «Красная Машина Челябинск» — прим. «РБ Спорт»), не берут (смеется).
— Игроком или тренером?
— Я тренером не хочу быть. Хоккеистом.
— А как насчет переговоров с клубами?
— Переговоры у меня только дома с детьми, чтобы они убрали телефоны и немножко погуляли. А так пока все спокойно, тренируюсь и получаю удовольствие от того, что нахожусь дома — давно здесь не был с детьми, с женой, с родителями. Это довольно приятное время.