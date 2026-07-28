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Евгений Кузнецов: Переговоры у меня только дома с детьми

Обладатель Кубка Стэнли Евгений Кузнецов в разговоре с «РБ Спорт» рассказал о своем будущем. В настоящий момент хоккеист находится без контракта, в прошлом сезоне КХЛ он играл за «Металлург» и «Салават Юлаев».

Источник: Рейтинг Букмекеров

— Что известно насчет вашего будущего?

— Пытаюсь попасть в «Красную Машину» (разговор состоялся при открытии академии «Красная Машина Челябинск» — прим. «РБ Спорт»), не берут (смеется).

— Игроком или тренером?

— Я тренером не хочу быть. Хоккеистом.

— А как насчет переговоров с клубами?

— Переговоры у меня только дома с детьми, чтобы они убрали телефоны и немножко погуляли. А так пока все спокойно, тренируюсь и получаю удовольствие от того, что нахожусь дома — давно здесь не был с детьми, с женой, с родителями. Это довольно приятное время.