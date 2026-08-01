Сергей Широков возглавит селекционную службу «Сибири»

МОСКВА, 1 авг — РИА Новости. Новосибирская «Сибирь» в Telegram-канале сообщила о формировании новой структуры селекционной службы клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), в которую вошли экс-игроки команды Сергей Широков и Валентин Пьянов.
Широков в мае объявил о завершении карьеры в возрасте 40 лет. «Сибирь» стала последним клубом в карьере экс-форварда. Он занял пост руководителя новой структуры селекционной службы клуба и будет работать с первой командой и составом клуба Всероссийской хоккейной лиги (ВХЛ).
Пьянов принял решение о завершении игровой карьеры в среду. Он является воспитанником «Сибири» и на протяжении карьеры также выступал в КХЛ в составе омского «Авангарда», тольяттинской «Лады» и хабаровского «Амура». Всего на счету 35-летнего экс-форварда 627 матчей в лиге и 243 очка (95 голов + 148 передач). Он станет старшим селекционером службы и будет отвечать за работу с молодежной командой и старшими возрастами школы.
Широков на протяжении карьеры также выступал за столичные ЦСКА, «Спартак», омский «Авангард», петербургский СКА, с которым в 2017 году стал обладателем Кубка Гагарина, и екатеринбургский «Автомобилист». Всего в КХЛ он провел 937 матчей и набрал 576 очков (251+325). Также Широков сыграл 8 матчей в Национальной хоккейной лиге (НХЛ) за «Ванкувер Кэнакс». В составе сборной России стал олимпийским чемпионом Пхенчхана в 2018 году и двукратным чемпионом мира.