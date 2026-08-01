Сергей Широков возглавит селекционную службу «Сибири»

Широков на протяжении карьеры также выступал за столичные ЦСКА, «Спартак», омский «Авангард», петербургский СКА, с которым в 2017 году стал обладателем Кубка Гагарина, и екатеринбургский «Автомобилист». Всего в КХЛ он провел 937 матчей и набрал 576 очков (251+325). Также Широков сыграл 8 матчей в Национальной хоккейной лиге (НХЛ) за «Ванкувер Кэнакс». В составе сборной России стал олимпийским чемпионом Пхенчхана в 2018 году и двукратным чемпионом мира.