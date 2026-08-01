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«Адмирал» поместил нападающего Сошникова в список отказов

«Адмирал» поместил экс-игрока’Торонто’и «Сент-Луиса» Сошникова в список отказов.

Источник: РИА Новости Спорт

МОСКВА, 1 авг — РИА Новости. Владивостокский клуб Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) «Адмирал» в Telegram-канале сообщил, что поместил нападающего Никиту Сошникова в список отказов.

Любой клуб КХЛ может забрать игрока в течение 48 часов.

Сошникову 32 года. В минувшем сезоне он провел за «Адмирал» 31 матч и набрал 13 очков (5 голов + 8 передач). На протяжении карьеры в России также выступал за подмосковный «Атлант», уфимский «Салават Юлаев», ЦСКА, омский «Авангард», челябинский «Трактор» и новосибирскую «Сибирь». Всего в его активе 466 матчей в лиге и 252 очка (111+141).

Также на счету россиянина 90 матчей и 16 очков (8+8) в Национальной хоккейной лиге (НХЛ). Он представлял «Торонто Мейпл Лифс», «Сент-Луис Блюз» и «Нью-Йорк Айлендерс».