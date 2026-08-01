«Адмирал» поместил нападающего Сошникова в список отказов

Сошникову 32 года. В минувшем сезоне он провел за «Адмирал» 31 матч и набрал 13 очков (5 голов + 8 передач). На протяжении карьеры в России также выступал за подмосковный «Атлант», уфимский «Салават Юлаев», ЦСКА, омский «Авангард», челябинский «Трактор» и новосибирскую «Сибирь». Всего в его активе 466 матчей в лиге и 252 очка (111+141).