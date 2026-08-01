Обладатель Кубка Гагарина Галиев продлил контракт с минским «Динамо»

В минувшем регулярном чемпионате нападающий провел 54 матча и набрал 33 очка (20 голов + 13 передач) при показателе полезности «+12». По итогам регулярного чемпионата он стал четвертым снайпером и шестым бомбардиром «Динамо». В плей-офф Галиев записал на свой счет 4 очка (2+2) балла в восьми встречах и стал пятым бомбардиром команды.