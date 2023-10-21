Овечкин не забивает, зрители отворачиваются. «Вашингтон» неудачно начал сезон в НХЛ

ТАСС, 21 октября. Нападающий и капитан «Вашингтона» Александр Овечкин в первых трех матчах нового сезона Национальной хоккейной лиги (НХЛ) не забил ни одного гола, набрав первое очко только в третьей игре благодаря голевой передаче. Сама столичная команда пока не выиграла в основное время ни одного матча из трех.

«Столичные» стартовали с домашнего поражения от «Питтсбурга» (0:4), затем едва не уступили «Калгари», проигрывая по ходу игры 0:2. В начавшемся турне по Канаде гости были разгромлены «Оттавой» (1:6), впереди у обладателей Кубка Стэнли 2018 года еще один выездной матч с «Монреалем», а на следующей неделе они проведут четыре поединка. Учитывая большое количество игр в регулярном чемпионате, все еще может поменяться, и результатам первых игр сезона не стоит придавать огромное значение. Однако болельщикам «Вашингтона» и конкретно Овечкина стоит усмотреть тревожные тенденции применительно к команде.

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Этим летом в межсезонье «Вашингтон», в отличие от команд, которые видят себя претендентами на Кубок Стэнли, никем серьезно не укрепился. Из значимых имен можно отметить только Макса Пачиоретти, пик карьеры которого пришелся на начало прошлого десятилетия — в 2012 году он получил «Билл Мастертон трофи», который вручается хоккеисту за проявленное высокое спортивное мастерство и верность игре.

В течение последних пяти лет Пачиоретти, игравший за сборную США на Олимпиаде в Сочи и Кубке мира в 2016 году, провел три сезона в «Вегасе». В августе прошлого года он порвал ахилл и провел лишь пять матчей за «Каролину», а в январе получил такую же травму. В текущем сезоне 34-летний форвард на площадку не выходил.

Кажется, больше внимания, особенно у российских любителей хоккея, было приковано к юному таланту Ивану Мирошниченко, который перед сезоном даже сыграл в тройке с Овечкиным и Никласом Бэкстрёмом и над которым капитан команды взял шефство. Однако перед началом чемпионата 19-летнего игрока ожидаемо отправили в фарм-клуб. В ночь на субботу российский форвард отметился первым голом в Американской хоккейной лиге.

Потерь же у «Вашингтона» видится больше, чем приобретений. Закончил карьеру один из обладателей Кубка Стэнли в составе команды Карл Хагелин, в «Тампу» ушел игравший за «Столичных» три года Коннор Шири. Не прибавилось опытных игроков и в обороне, «Вашингтон» не сумел уговорить вернуться находившегося в статусе свободного агента Дмитрия Орлова — еще одного триумфатора сезона-2017/18.

В поисках оптимального звена для Овечкина

Очевидно, новый наставник «Вашингтона» Спенсер Карбери, не имевший опыта работы главным тренером в НХЛ, возлагал большие надежды на первое звено в составе Овечкина, Бэкстрёма и Ти Джея Оши. С «Питтсбургом» эту тройку, как и всю команду, переиграл в том числе и Евгений Малкин, который забил гол и отдал три передачи. В матче с «Калгари» «Вашингтону» удалось избежать поражения в основное время благодаря голам игроков двух низших звеньев.

Перед матчем с «Оттавой» Карбери разбил первую тройку, однако канадский клуб гостям остановить не удалось, при этом у победителей нашелся россиянин, который также сейчас потихоньку разыгрывается. Перешедший в «Оттаву» в конце июля Владимир Тарасенко в матче с «Вашингтоном» забил свой второй гол в сезоне и отдал результативную передачу.

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Следующий матч «Вашингтон» проведет в ночь на 22 октября, и стоит только дождаться, продолжит ли Карбери тасовать тройки в поисках более удачного сочетания для Овечкина.

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Пока же есть другие факты, которые нельзя назвать приятными для вашингтонской команды. Известно, что для успешной погони за Уэйном Гретцки в списке снайперов за всю историю регулярных чемпионатов Овечкину необходимо забросить 72 шайб. Сейчас у 38-летнего россиянина 822 гола, а у канадца — 894. Регулярные перестановки в сочетаниях и долгий поиск партнеров могут затруднить россиянину эту задачу.

Пока забивают Малкин, Тарасенко, Давид Пастрняк и Остон Мэттьюс, Овечкин ограничился только голевой передачей в игре с «Оттавой». В игре же с «Калгари» Овечкин не нанес ни одного броска в створ ворот, в последний раз такое у него произошло 11 ноября 2021 года.

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?partner_ext=173&place_id=222&oid=-50270859&hd=2&id=456239570&autoplay=1" width="100%" height="360" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

«Не выглядим как хорошо смазанный механизм»

Овечкину, как и всему «Вашингтону», сейчас очень тяжело, а помощи от партнеров недостаточно. Очков пока не набрал и 31-летний центрфорвард Евгений Кузнецов, который и по возрасту, и по позиции имеет все возможности, чтобы стать одним из полноценных системообразующих игроков команды. Нападающий пока отметился только эффектным победным буллитом в послематчевой серии с «Калгари».

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Краткосрочное, как все надеются, падение результатов «Вашингтона» уже отразилось и на желании зрителей посещать матчи команды. Впервые с 2009 года «Вашингтон» не собрал аншлаг на домашнем матче. Обычно матчи «Вашингтона» собирали 18,5 тыс. болельщиков, а на игре с «Калгари» клуб не досчитался свыше 2 тыс. фанатов.

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«Вашингтон» в какой-то степени становится заложником стремления клуба помочь Овечкину побить рекорд Гретцки. Этим можно объяснить такую трансферную кампанию, по итогам которой команда не пополнилась летом игроками, близкими к топ-уровню. В этой ситуации многие ждут от Карбери привлечения большего количества молодежи, чего не делал предыдущий главный тренер Питер Лавиолетт.