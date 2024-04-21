Нападающий «Каролины» Кузнецов стал автором первой заброшенной шайбы Кубка Стэнли — 2024

ТАСС, 21 апреля. Российский нападающий «Каролины» Евгений Кузнецов забросил первую шайбу в начавшемся розыгрыше плей-офф Национальной хоккейной лиги.

Форвард успешно реализовал большинство в домашней игре против «Нью-Йорк Айлендерс». Он открыл счет на 2-й минуте игры.

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?partner_ext=173&place_id=222&oid=-50270859&hd=2&id=456241219&autoplay=1" width="100%" height="360" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Матч завершился победой «Каролины» со счетом 3:1. В составе победителей также отличились Стефан Ноусен (44-я минута) и Мартин Нечас (59), у проигравших шайбу забросил Кайл Маклин (9). Кузнецов отметился результативной передачей в эпизоде со вторым голом «Каролины», а у «Айлендерс» голевой пас на свой счет записал российский защитник Александр Романов. Кузнецова признали первой звездой матча.

Счет в серии до четырех побед стал 1−0 в пользу «Каролины». Второй матч пройдет в ночь на 23 апреля по московскому времени на домашней площадке «Каролины». В регулярном чемпионате «Каролина» заняла второе место в Тихоокеанском дивизионе, «Айлендерс» стали третьими.