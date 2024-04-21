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09:30 (мск), источник: ТАСС

Нападающий «Каролины» Кузнецов стал автором первой заброшенной шайбы Кубка Стэнли — 2024

Российский хоккеист открыл счет в игре с «Айлендерс».

Каролина
АйлендерсНХЛ: таблица и календарь
Источник: AP 2023

ТАСС, 21 апреля. Российский нападающий «Каролины» Евгений Кузнецов забросил первую шайбу в начавшемся розыгрыше плей-офф Национальной хоккейной лиги.

Форвард успешно реализовал большинство в домашней игре против «Нью-Йорк Айлендерс». Он открыл счет на 2-й минуте игры.

Во время загрузки произошла ошибка.

Матч завершился победой «Каролины» со счетом 3:1. В составе победителей также отличились Стефан Ноусен (44-я минута) и Мартин Нечас (59), у проигравших шайбу забросил Кайл Маклин (9). Кузнецов отметился результативной передачей в эпизоде со вторым голом «Каролины», а у «Айлендерс» голевой пас на свой счет записал российский защитник Александр Романов. Кузнецова признали первой звездой матча.

Счет в серии до четырех побед стал 1−0 в пользу «Каролины». Второй матч пройдет в ночь на 23 апреля по московскому времени на домашней площадке «Каролины». В регулярном чемпионате «Каролина» заняла второе место в Тихоокеанском дивизионе, «Айлендерс» стали третьими.

Кузнецов перешел в «Каролину» в результате обмена из «Вашингтона» в начале марта. В составе столичной команды он выиграл Кубок Стэнли в 2018 году.

Каролина
3:1
1:1, 0:0, 2:0
Айлендерс
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