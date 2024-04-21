Нападающий «Каролины» Кузнецов стал автором первой заброшенной шайбы Кубка Стэнли — 2024
Российский хоккеист открыл счет в игре с «Айлендерс».
Российский хоккеист открыл счет в игре с «Айлендерс».
ТАСС, 21 апреля. Российский нападающий «Каролины» Евгений Кузнецов забросил первую шайбу в начавшемся розыгрыше плей-офф Национальной хоккейной лиги.
Форвард успешно реализовал большинство в домашней игре против «Нью-Йорк Айлендерс». Он открыл счет на 2-й минуте игры.
Матч завершился победой «Каролины» со счетом 3:1. В составе победителей также отличились Стефан Ноусен (44-я минута) и Мартин Нечас (59), у проигравших шайбу забросил Кайл Маклин (9). Кузнецов отметился результативной передачей в эпизоде со вторым голом «Каролины», а у «Айлендерс» голевой пас на свой счет записал российский защитник Александр Романов. Кузнецова признали первой звездой матча.
Счет в серии до четырех побед стал 1−0 в пользу «Каролины». Второй матч пройдет в ночь на 23 апреля по московскому времени на домашней площадке «Каролины». В регулярном чемпионате «Каролина» заняла второе место в Тихоокеанском дивизионе, «Айлендерс» стали третьими.
Кузнецов перешел в «Каролину» в результате обмена из «Вашингтона» в начале марта. В составе столичной команды он выиграл Кубок Стэнли в 2018 году.