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09:35 (мск), источник: ТАСС

«Флорида» вышла в четвертьфинал плей-офф НХЛ, обыграв «Тампу»

Российский вратарь «Флориды» Сергей Бобровский был признан второй звездой матча, его одноклубник нападающий Владимир Тарасенко отметился результативной передачей.

Флорида
Тампа-БэйНХЛ: таблица и календарь
Источник: Reuters

ТАСС, 30 апреля. «Флорида» дома со счетом 6:1 победила «Тампу» в пятом матче серии первого раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Заброшенными шайбами в составе «Флориды» отметились Картер Верхаге (21-я и 57-я минуты), Александр Барков (33, 52), Эван Родригес (55) и Нико Миккола (59). У проигравших отличился Виктор Хедман (34). Судья также не засчитал две шайбы хоккеистов «Тампы» из-за помехи вратарю. В первом периоде после видеопросмотра, запрошенного «Флоридой», не был засчитан гол Энтони Сирелли.

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Во втором периоде судьи в игре сразу же не засчитали шайбу, заброшенную российским защитником Михаилом Сергачевым. В первом случае помеху голкиперу создал Энтони Дюклер, во втором — Сирелли.

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Сергачев провел 100-й матч в плей-офф НХЛ, став 17-м россиянином, которому покорилась данная отметка. Среди российских игроков обороны он четвертым добрался до этого рубежа — после Сергея Зубова (164), Сергея Гончара (141) и Вячеслава Фетисова (116). Абсолютным рекордсменом по числу матчей в плей-офф среди россиян является нападающий Сергей Федоров (183).

Ворота обеих команд защищали российские голкиперы: Андрей Василевский из «Тампы» отразил 33 броска из 37, его визави Сергей Бобровский — 31 из 32. Голкипера «Флориды» признали второй звездой встречи. Российские нападающие Никита Кучеров и Владимир Тарасенко, выступающие за «Тампу» и «Флориду» соответственно, записали на свой счет по результативной передаче. Благодаря этому Кучеров вышел на чистое второе место по числу передач в Кубке Стэнли среди россиян, обойдя форварда «Питтсбурга» Евгения Малкина.

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«Флорида» выиграла серию до четырех побед со счетом 4−1. В четвертьфинале турнира команда сыграет с лучшей командой в противостоянии «Бостон» — «Торонто» (3−1 в серии). По итогам регулярного чемпионата «Флорида» стала победителем Атлантического дивизиона, «Тампа» заняла четвертое место. В прошлом году «Флорида» дошла до финала Кубка Стэнли, в котором проиграла «Вегасу» (1−4). «Тампа» второй год подряд завершила выступление в первом раунде, сезоном ранее команда на этой стадии уступила «Торонто» (2−4). До этого «Тампа» три сезона подряд выходила в финал турнира, в двух из них клуб одержал победу.

В другом матче игрового дня «Даллас» на выезде победил «Вегас» (4:2) и сравнял счет в серии после двух поражений на своем льду (2−2). В составе победителей свою первую шайбу в плей-офф текущего сезона забросил нападающий Евгений Дадонов. У проигравших результативной передачей отметился форвард Иван Барбашев. Следующий матч серии пройдет 1 мая в Далласе.

Флорида
6:1
0:0, 2:1, 4:0
Тампа-Бэй
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