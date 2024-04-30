«Флорида» вышла в четвертьфинал плей-офф НХЛ, обыграв «Тампу»
Российский вратарь «Флориды» Сергей Бобровский был признан второй звездой матча, его одноклубник нападающий Владимир Тарасенко отметился результативной передачей.
Российский вратарь «Флориды» Сергей Бобровский был признан второй звездой матча, его одноклубник нападающий Владимир Тарасенко отметился результативной передачей.
ТАСС, 30 апреля. «Флорида» дома со счетом 6:1 победила «Тампу» в пятом матче серии первого раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Заброшенными шайбами в составе «Флориды» отметились Картер Верхаге (21-я и 57-я минуты), Александр Барков (33, 52), Эван Родригес (55) и Нико Миккола (59). У проигравших отличился Виктор Хедман (34). Судья также не засчитал две шайбы хоккеистов «Тампы» из-за помехи вратарю. В первом периоде после видеопросмотра, запрошенного «Флоридой», не был засчитан гол Энтони Сирелли.
Во втором периоде судьи в игре сразу же не засчитали шайбу, заброшенную российским защитником Михаилом Сергачевым. В первом случае помеху голкиперу создал Энтони Дюклер, во втором — Сирелли.
Сергачев провел 100-й матч в плей-офф НХЛ, став 17-м россиянином, которому покорилась данная отметка. Среди российских игроков обороны он четвертым добрался до этого рубежа — после Сергея Зубова (164), Сергея Гончара (141) и Вячеслава Фетисова (116). Абсолютным рекордсменом по числу матчей в плей-офф среди россиян является нападающий Сергей Федоров (183).
Ворота обеих команд защищали российские голкиперы: Андрей Василевский из «Тампы» отразил 33 броска из 37, его визави Сергей Бобровский — 31 из 32. Голкипера «Флориды» признали второй звездой встречи. Российские нападающие Никита Кучеров и Владимир Тарасенко, выступающие за «Тампу» и «Флориду» соответственно, записали на свой счет по результативной передаче. Благодаря этому Кучеров вышел на чистое второе место по числу передач в Кубке Стэнли среди россиян, обойдя форварда «Питтсбурга» Евгения Малкина.
«Флорида» выиграла серию до четырех побед со счетом 4−1. В четвертьфинале турнира команда сыграет с лучшей командой в противостоянии «Бостон» — «Торонто» (3−1 в серии). По итогам регулярного чемпионата «Флорида» стала победителем Атлантического дивизиона, «Тампа» заняла четвертое место. В прошлом году «Флорида» дошла до финала Кубка Стэнли, в котором проиграла «Вегасу» (1−4). «Тампа» второй год подряд завершила выступление в первом раунде, сезоном ранее команда на этой стадии уступила «Торонто» (2−4). До этого «Тампа» три сезона подряд выходила в финал турнира, в двух из них клуб одержал победу.
В другом матче игрового дня «Даллас» на выезде победил «Вегас» (4:2) и сравнял счет в серии после двух поражений на своем льду (2−2). В составе победителей свою первую шайбу в плей-офф текущего сезона забросил нападающий Евгений Дадонов. У проигравших результативной передачей отметился форвард Иван Барбашев. Следующий матч серии пройдет 1 мая в Далласе.