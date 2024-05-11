«Флорида» вышла вперед в серии плей-офф НХЛ с «Бостоном». Тарасенко забросил шайбу
Счет в серии до четырех побед стал 2−1 в пользу «Флориды».
Счет в серии до четырех побед стал 2−1 в пользу «Флориды».
ТАСС, 11 мая. «Флорида» в гостях со счетом 6:2 обыграла «Бостон» в третьем матче серии второго раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Заброшенными шайбами в составе победителей отметились Эван Родригес (9-я и 60-я минуты), Владимир Тарасенко (37), Картер Верхаге (38), Брэндон Монтур (44) и Сэм Райнхарт (59). У проигравших отличились Якуб Лауко (46) и Джейк Дебраск (49). Российский вратарь «Флориды» Сергей Бобровский отразил 15 из 17 бросков.
Тарасенко провел 105-й матч в плей-офф НХЛ и вышел на 15-е место по этому показателю среди россиян, сравнявшись с двукратным обладателем Кубка Стэнли Сергеем Немчиновым. На 14-й позиции располагается Сергей Брылин (109), рекордсменом является Сергей Федоров (183).
Счет в серии до четырех побед стал 2−1 в пользу «Флориды». Следующий матч противостояния пройдет 13 мая в Бостоне. По итогам регулярного чемпионата «Флорида» стала победителем Атлантического дивизиона, «Бостон» занял второе место.
В другом матче игрового дня «Эдмонтон» на выезде победил «Ванкувер» (4:3 ОТ), счет в серии стал 1−1. Защитник хозяев Никита Задоров записал на свой счет гол и результативную передачу. Он стал лишь четвертым игроком обороны в истории «Ванкувера», который сумел забросить минимум четыре шайбы по ходу одного розыгрыша плей-офф. Больше него в составе канадской команды отличались Эд Жовановски (7), Джефф Браун (6) и Кевин Биекса (5).
Среди российских защитников чаще Задорова за один розыгрыш Кубка Стэнли шайбы забрасывали Сергей Гончар (7), Дмитрий Миронов, Вячеслав Войнов (оба — по 6) и Сергей Зубов (5). Также в активе Задорова три результативных паса. По числу очков он занимает пятое место в нынешнем розыгрыше плей-офф среди игроков обороны. Лидирует канадец Кейл Макар, на счету которого 12 очков (3 заброшенные шайбы + 9 голевых передач).