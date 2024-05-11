«Флорида» вышла вперед в серии плей-офф НХЛ с «Бостоном». Тарасенко забросил шайбу

ТАСС, 11 мая. «Флорида» в гостях со счетом 6:2 обыграла «Бостон» в третьем матче серии второго раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Заброшенными шайбами в составе победителей отметились Эван Родригес (9-я и 60-я минуты), Владимир Тарасенко (37), Картер Верхаге (38), Брэндон Монтур (44) и Сэм Райнхарт (59). У проигравших отличились Якуб Лауко (46) и Джейк Дебраск (49). Российский вратарь «Флориды» Сергей Бобровский отразил 15 из 17 бросков.

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?partner_ext=173&place_id=222&oid=-50270859&hd=2&id=456241365&autoplay=1" width="100%" height="360" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Тарасенко провел 105-й матч в плей-офф НХЛ и вышел на 15-е место по этому показателю среди россиян, сравнявшись с двукратным обладателем Кубка Стэнли Сергеем Немчиновым. На 14-й позиции располагается Сергей Брылин (109), рекордсменом является Сергей Федоров (183).

Счет в серии до четырех побед стал 2−1 в пользу «Флориды». Следующий матч противостояния пройдет 13 мая в Бостоне. По итогам регулярного чемпионата «Флорида» стала победителем Атлантического дивизиона, «Бостон» занял второе место.

В другом матче игрового дня «Эдмонтон» на выезде победил «Ванкувер» (4:3 ОТ), счет в серии стал 1−1. Защитник хозяев Никита Задоров записал на свой счет гол и результативную передачу. Он стал лишь четвертым игроком обороны в истории «Ванкувера», который сумел забросить минимум четыре шайбы по ходу одного розыгрыша плей-офф. Больше него в составе канадской команды отличались Эд Жовановски (7), Джефф Браун (6) и Кевин Биекса (5).

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