Бобровский феноменален! Великий русский вратарь обезвредил банду Панарина

Полуфинал Кубка Стэнли — 2024 официально стартовал, и начался он, возможно, с самой интересной серии всего розыгрыша плей-офф Национальной хоккейной лиги. В финале Восточной конференции сошлись «Нью-Йорк Рейнджерс» и «Флорида Пантерз», и это противостояние принято рассматривать через призму дуэли главных звезд обеих команд — Артемия Панарина и Сергея Бобровского. Оба россиянина являются близкими друзьями и экс-одноклубниками. Об их крутой дружбе НХЛ даже подготовила отдельный большой материал накануне первого матча серии под авторством известного обозревателя и старшего автора сайта лиги Дэна Розена.

Панарин мог перейти во «Флориду» к Бобровскому?

Панарин и Бобровский были знакомы и ранее, но стали по-настоящему близки в «Коламбус Блю Джекетс». В стан «мундиров» Артемий перешел в 2017 году, когда Бобровский выступал за команду порядка пяти лет. Именно прославленный русский вратарь взял Панарина, плохо знающего английский язык, под свое крыло и помог Хлебушку с адаптацией в Огайо. С тех пор хоккеисты сблизились, стали дружить семьями, а Панарин и вовсе стал крестным отцом дочери Боба Каролины.

«Когда меня обменяли в “Коламбус”, я немного расстроился, ни с кем не разговаривал. Но когда мы и наши жены впервые встретились, мы просто почувствовали очень интересную химию. Он мой лучший друг в хоккее. Чтобы лучше объяснить нашу дружбу, это нужно сделать на русском языке. Сергей — невероятный, замечательный человек. Мы можем говорить обо всем целый день, можем говорить друг другу все что угодно. С некоторыми людьми можно поговорить на пару тем, с ним можно обсудить все — и хорошее, и плохое. У нас очень искренние взаимоотношения», — цитирует Панарина сайт НХЛ.

Пути карьеры двух друзей разошлись в 2019 году, когда оба хоккеиста покинули «Коламбус» в связи с истечением срока контрактов. Хотя все могло случиться иначе. Бобровский, например, стал игроком «Флориды» и подписал рекордный в истории франшизы контракт на семь лет и общей зарплатой на сумму 70 миллионов долларов. Как признался экс-генеральный менеджер клуба Дэйл Таллон, «пантеры» хотели приобрести и Панарина, но элементарно не договорились с ним по деньгам — Артемий выбрал Нью-Йорк, «Рейнджерс» и семилетний контракт на общую сумму в 81,5 млн долларов.

«Думаю, нам было бы тяжело попасть в одну команду. Все произошло так, как произошло, и, считаю, мы об счастливы. Такова реальность. Мы в хороших отношениях, наша жизнь продолжается», — отметил Бобровский.

Продолжается и их дружба. Но о ней на время серии приходится забыть. На кону — финал Кубка Стэнли. Бобровский дошел до этой стадии в прошлом году, Панарин — ни разу.

«Мы общались после первого раунда. О том, как дела, все такое, но про хоккей было около трех процентов, — сказал Панарин. — Сейчас мы в игре, он не думает обо мне, я — о нем. Я пытаюсь ему забить, он — отразить мой бросок. Но так как он вратарь, то хитовать мне его не нужно».

Бобровский стал героем, Шестеркин допустил грубую ошибку

Главным героем анонсированной дуэли стал именно Сергей Бобровский. У российского голкипера «Флориды» было не так много работы, но и с ней он справился выше всяких похвал. Суммарно Боб отразил 23 броска, большая часть которых пришлась на третий период, и оформил второй в своей карьере «сухарь» в матчах плей-офф НХЛ. Первый, к слову, случился ровно год назад: «Флорида» обыграла «Каролину Харрикейнз» в третьем матче серии финала Востока (1:0), а Бобровский отразил 32 броска.

Россиянина сегодня справедливо признали первой звездой встречи. В моментах, когда нужно было действительно тащить, Сергей сдюжил и отметился рядом ярких сейвов. Причем прославленный русский вратарь отбивал броски как угодно. Даже головой.

«Блестящий Бобровский!» — коротко, но по фактам высказалась пресс-служба НХЛ. С таким заявлением не поспоришь.

Подобного, к сожалению, нельзя сказать ни про Панарина, ни про визави Бобровского Игоря Шестеркина, одного из лучших вратарей мира. Артемий за весь матч отметился одним мощным щелчком по воротам «Флориды», но в остальном был незаметен — равно как и вся атака «Рейнджерс». Хлебушек завершил игру с показателем полезности «минус 3», тремя бросками в створ и одним силовым приемом. Но его фамилию в телетрансляции комментаторы практически не называли ввиду отсутствия поводов.

Шестеркин же по ходу матча выглядел уверенно, но в двух эпизодах откровенно не выручил. Сперва — при голе Мэттью Ткачука в первом периоде. Российский голкипер «Рейнджерс» не увидел момент броска в исполнении звезды «Пантерз» и позволил тому открыть счет.

Затем — уже под занавес матча — Шестеркин не смог выбросить шайбу из зоны и подарил ее сопернику. Эпизод завершился голом. Точнее, формально автоголом, ведь шайба оказалась в воротах «Рейнджерс» после того, как форвард «синерубашечников» Алексис Лафренье переправил ее в сетку.

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?partner_ext=173&place_id=222&oid=-50270859&hd=2&id=456241478&autoplay=1" width="100%" height="360" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Третий гол «Флориды» случился уже после броска Сэма Беннетта по пустым воротам в самой концовке встречи. А ведь счет мог быть еще крупнее, не прими судьи тренерский запрос «Рейнджерс» на предмет помехи вратарю в первой половине третьего периода. Как итог — 3:0, «пантеры» начинают серию полуфинала Кубка Стэнли — 2024 с уверенной победы. «Синерубашечникам» необходимо в кратчайшие сроки поработать над эффективностью своих атакующих линий, если Нью-Йорк хочет увидеть финал турнира на арене «Мэдисон Сквер Гарден».