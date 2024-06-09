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9 июня, источник: Спорт-Экспресс

McDonalds переименуется в McDavid’s в случае победы «Эдмонтона» в Кубке Стэнли

Канадский McDonald’s в социальных сетях обратился с предложением к капитану «Эдмонтона» Коннору Макдэвиду.

McDonalds переименуется в McDavid’s в случае победы «Эдмонтона» в Кубке Стэнли | Источник: USA Today Sports

Представители заведения пообещали переименовать ресторан в честь 27-летнего хоккеиста, если «Ойлерз» победит в финале Кубка Стэнли.

«Коннор Макдэвид, как насчет такого: если ты вернешь кубок обратно в Канаду, мы поменяем название эдмонтонского McDonald’s в McDavid’s. Договорились?» — говорится в сообщении.

Первый матч финальной серии между «Флоридой» и «Эдмонтоном» завершился победой «Пантерз» (3:0, 1−0). Второй матч пройдет 11 июня и начнется в 3.00 мск.

Макдэвид выступает за «Эдмонтон» с 2015 года. В регулярном чемпионате НХЛ сезона-2023/24 канадец провел 76 матчей, в которых набрал 132 (32+100) очка. В плей-офф на его счету 5 голов и 26 результативных передач в 19 играх.

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