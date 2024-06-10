Овечкин потратил 250 тысяч рублей на многоярусный торт для сына

«К нам обратилось топовое агентство, которое организовывало свадьбу для Александра, с просьбой сделать вау-торт для его сына. Звездным родителям хотелось не классический торт, а что-то эффектное, большое и красивое! Выбрали концепцию с многоярусным тортом, в нижнем ярусе которого встроен гараж. Дверь гаража эпично вспыхнула огнем, потом под стелющийся густой туман из гаража выехала сладкая фигурка именинника и начала вращаться. Это было потрясающее зрелище, от которого осталась в восторге вся семья! К нам подошла Анастасия, супруга Александра, и выразила благодарность за торт, который стоил 250 тысяч рублей», — рассказала кондитер в интервью изданию «Страсти».