Овечкин потратил 250 тысяч рублей на многоярусный торт для сына
Хоккеист Александр Овечкин потратил 250 тысяч рублей на торт для дня рождения сына.
Хоккеист Александр Овечкин потратил 250 тысяч рублей на торт для дня рождения сына.
В мае сыну форварда «Вашингтона» Илье исполнилось 4 года.
Как рассказал кондитер Марина Синицкая, десерт весил больше 30 кг и был высотой в 120 см.
«К нам обратилось топовое агентство, которое организовывало свадьбу для Александра, с просьбой сделать вау-торт для его сына. Звездным родителям хотелось не классический торт, а что-то эффектное, большое и красивое! Выбрали концепцию с многоярусным тортом, в нижнем ярусе которого встроен гараж. Дверь гаража эпично вспыхнула огнем, потом под стелющийся густой туман из гаража выехала сладкая фигурка именинника и начала вращаться. Это было потрясающее зрелище, от которого осталась в восторге вся семья! К нам подошла Анастасия, супруга Александра, и выразила благодарность за торт, который стоил 250 тысяч рублей», — рассказала кондитер в интервью изданию «Страсти».