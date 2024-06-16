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08:23 (мск), источник: Спорт РИА Новости

«Флорида» крупно проиграла «Эдмонтону», Бобровский пропустил пять шайб

МОСКВА, 16 июн — РИА Новости. Хоккеисты «Флориды Пантерз» потерпели крупное поражение в четвертом матче финальной серии Кубка Стэнли — 2024 против «Эдмонтон Ойлерз».

Эдмонтон
ФлоридаНХЛ: таблица и календарь
Источник: Reuters

Встреча, которая состоялась в Эдмонтоне, завершилась победой хозяев площадки со счетом 8:1 (3:1, 3:0, 2:0). В составе «Ойлерз» шайбы забросили Маттиас Янмарк (4-я минута), Адам Хенрик (8), Дилан Холлоуэй (15, 54), Коннор Макдэвид (22), Дарнелл Нерс (25), Райан Ньюджент-Хопкинс (34) и Райан Маклауд (57). У «Флориды» голом отметился российский нападающий Владимир Тарасенко (12).

Тарасенко отличился пятым в своей карьере голом в матчах финала Кубка Стэнли. Три шайбы он забросил в финале турнира в сезоне-2018/19 в составе «Сент-Луис Блюз», еще два гола он оформил в серии-2024 за «Флориду». Рекордсменами среди россиян по числу голов в финалах Кубка Стэнли являются Сергей Федоров (8 голов в 17 играх) и Евгений Малкин (8 голов в 25 играх), также в тройку лучших российских хоккеистов по данному показателю входит Никита Кучеров (6 голов и 22 играх).

Голкипер «Флориды» Сергей Бобровский пропустил пять шайб после 17 бросков в створ и был заменен на 25-й минуте игры. Защитник «Пантерз» Дмитрий Куликов нанес один бросок в створ ворот и провел пять силовых приемов.

Капитан «Эдмонтона» Коннор Макдэвид впервые в карьере забил в финале Кубка Стэнли, а также отметился тремя результативными передачами. В текущем сезоне плей-офф НХЛ канадец оформил 32 ассиста и побил рекорд лиги, принадлежавший Уэйну Гретцки (31 передача в 19 матчах Кубка Стэнли-1988).

Во время загрузки произошла ошибка.

Счет в серии до четырех побед стал 3−1 в пользу «Флориды». Пятый матч противостояния пройдет в Санрайзе в ночь на 19 июня по московскому времени.

Эдмонтон
8:1
3:1, 3:0, 2:0
Флорида
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