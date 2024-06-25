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08:37 (мск), источник: ТАСС

Хоккеисты Бобровский, Куликов и Тарасенко выиграли Кубок Стэнли в составе «Флориды»

Команда в финальной серии обыграла «Эдмонтон» в семи матчах.

Флорида
ЭдмонтонНХЛ: таблица и календарь
Источник: Reuters

НЬЮ-ЙОРК, 25 июня. /ТАСС/. «Флорида» со счетом 2:1 обыграла «Эдмонтон» в седьмом матче финальной серии плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ) и впервые завоевала Кубок Стэнли. Встреча прошла на домашней площадке «Флориды».

Заброшенными шайбами в составе победителей отметились Картер Верхаге (5-я минута) и Сэм Райнхарт (36). У проигравших отличился Маттиас Янмарк (7). Счет в серии стал 4−3 в пользу «Флориды».

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В составе «Флориды» выступают российский вратарь Сергей Бобровский, защитник Дмитрий Куликов и нападающий Владимир Тарасенко. Бобровский и Куликов стали обладателями Кубка Стэнли впервые, Тарасенко выиграл трофей во второй раз. В 2019 году он завоевал титул, выступая за «Сент-Луис».

В седьмом матче Куликов отметился результативной передачей. Бобровский отразил 22 броска из 23. Тарасенко не совершил результативных действий. Бобровский в завершившемся плей-офф провел 24 матча, в двух из которых не пропустил ни одной шайбы. Он одержал 16 побед, отразил 90,6% бросков по своим воротам, пропуская в среднем 2,32 шайбы за игру. Тарасенко в 24 встречах забросил 5 шайб и сделал 4 результативные передачи. Куликов отметился 2 результативными передачами в 24 играх.

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Лучшим бомбардиром и ассистентом плей-офф стал канадский нападающий «Эдмонтона» Коннор Макдэвид, набравший 42 очка (8 заброшенных шайб + 34 результативные передачи). Лучшим снайпером стал его одноклубник и соотечественник Зак Хайман с 16 голами.

Последней командой, взявшей титул без россиян в составе, был «Чикаго» в 2015 году. Впервые с 2019 года обладатель Кубка Стэнли определялся в седьмой игре. Первые три встречи остались за «Флоридой» (3:0, 4:1 и 4:3), в трех последующих победил «Эдмонтон» (8:1, 5:3, 5:1).

Путь к финалу

«Флорида» играла в финале Кубка Стэнли в третий раз. В прошлом сезоне команда уступила «Вегасу» (1−4), а в 1996 году проиграла «Колорадо» (0−4). Главным тренером «Флориды» является канадец Пол Морис, в сезоне-2012/13 он возглавлял магнитогорский «Металлург». Команда под его руководством в ⅛ финала Кубка Гагарина проиграла уфимскому «Салавату Юлаеву» (3−4 в серии).

В регулярном чемпионате НХЛ «Флорида» заняла третье место в Восточной конференции, выиграв Атлантический дивизион. «Флорида» в плей-офф обыграла в первом раунде «Тампу» (4−1), во втором раунде — «Бостон» (4−2), а в полуфинале — победителя регулярного чемпионата «Рейнджерс» (4−2).

«Эдмонтон» занял пятое место в Западной конференции, став вторым в Тихоокеанском дивизионе. На пути в финал команда прошла «Лос-Анджелес» (4−1), «Ванкувер» (4−3) и победителя регулярного сезона в своей конференции «Даллас» (4−2). «Эдмонтон» — пятикратный обладатель Кубка Стэнли (1984, 1985, 1987, 1988, 1990).

Обладатели Кубка Стэнли среди российских хоккеистов

Тарасенко догнал по количеству побед в Кубке Стэнли Вячеслава Фетисова, Вячеслава Козлова (оба — 1997, 1998), Сергея Зубова (1994, 1999), Сергея Немчинова (1994, 2000), Олега Твердовского (2003, 2006), Павла Дацюка (2002, 2008), Вячеслава Войнова (2012, 2014), Андрея Василевского, Никиту Кучерова, Михаила Сергачева (все — 2020, 2021) и Ивана Барбашева (2019, 2023).

Трижды победителями плей-офф в качестве хоккеистов становились Сергей Федоров, Игорь Ларионов (оба — 1997, 1998, 2002), Сергей Брылин (1995, 2000, 2003), Евгений Малкин (2009, 2016, 2017). По разу трофей выигрывали Александр Карповцев, Алексей Ковалев (оба — 1994), Валерий Зелепукин (1995), Алексей Гусаров, Валерий Каменский (оба — 1996), Владимир Константинов (1997), Дмитрий Миронов (1998), Владимир Малахов, Александр Могильный (оба — 2000), Дмитрий Афанасенков, Николай Хабибулин (оба — 2004), Антон Бабчук (2006), Илья Брызгалов (2007), Сергей Гончар (2009), Андрей Локтионов (2012), Александр Овечкин, Евгений Кузнецов, Дмитрий Орлов (все — 2018), Александр Волков (2020), Валерий Ничушкин (2022).

Представитель Финляндии Александр Барков стал пятым европейцем, выигравшим Кубок Стэнли в качестве капитана. Ранее это удавалось шведам Никласу Лидстрёму (2008) и Габриэлю Ландескугу (2022), словаку Здено Харе (2011) и Овечкину (2018). Капитан «Флориды» является сыном советского и российского хоккеиста и тренера Александра Баркова.

Другая статистика игроков

В тренерский штаб «Флориды» входит бывший вратарь команды и сборной Канады Роберто Луонго. В период игровой карьеры он по два раза становился чемпионом мира и победителем Олимпийских игр. Победа в Кубке Стэнли стала для него первой.

Канадский нападающий «Эдмонтона» Кори Перри стал первым игроком в истории, проигравшим в четырех финалах Кубка Стэнли с четырьмя разными командами. Помимо «Эдмонтона», Перри уступал в финалах турнира с «Тампой» (2023), «Монреалем» (2021) и «Далласом» (2020). Перри является членом «Тройного золотого клуба», куда входят хоккеисты, становившиеся победителями Олимпиады, чемпионата мира и Кубка Стэнли.

Флорида
2:1
1:1, 1:0, 0:0
Эдмонтон
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