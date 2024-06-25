Макдэвида признали самым ценным игроком плей-офф НХЛ
Форвард «Эдмонтона» провел 25 матчей и набрал 42 очка.
Форвард «Эдмонтона» провел 25 матчей и набрал 42 очка.
НЬЮ-ЙОРК, 25 июня. /ТАСС/. Канадский нападающий «Эдмонтона» Коннор Макдэвид стал обладателем «Конн Смайт трофи» — приза самому ценному игроку плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
«Эдмонтон» в финальной серии проиграл «Флориде» со счетом 3−4.
В завершившемся розыгрыше Кубка Стэнли Макдэвид провел 25 матчей, в которых набрал 42 очка (8 голов + 34 результативные передачи), став лучшим бомбардиром турнира. Канадец установил рекорд результативности в XXI веке, показал четвертый результат по количеству набранных очков в истории и стал рекордсменом турнира по числу результативных передач за один плей-офф, превзойдя достижение соотечественника Уэйна Гретцки.
Макдэвид стал шестым игроком, который выиграл «Конн Смайт трофи» в составе проигравшей команды. Ранее подобное удавалось канадцам Роже Крозье (1966, «Детройт»), Гленну Холлу (1968, «Сент-Луис»), Реджи Личу (1976, «Филадельфия»), Рону Хекстоллу (1987, «Филадельфия») и Жану-Себастьяну Жигеру (2003, «Анахайм»). При этом Макдэвид стал лишь вторым из полевых игроков с подобным достижением после Лича, выступавшего на позиции нападающего.
Макдэвиду 27 лет, он был выбран «Эдмонтоном» под общим первым номером драфта НХЛ в 2015 году. В сезоне-2022/23 нападающий стал шестым игроком в истории НХЛ, который набрал 150 и более очков в регулярном чемпионате. Макдэвид трижды становился обладателем «Харт Трофи» — приз самому ценному игроку регулярного чемпионата (2017, 2021, 2023). Форвард впервые сыграл в финальной серии Кубка Стэнли.
«Конн Смайт трофи» вручается с 1965 года. Рекордсменом по количеству полученных наград является канадский вратарь Патрик Руа (1986, 1993, 2001). Среди россиян приз получали Евгений Малкин (2009), Александр Овечкин (2018) и Андрей Василевский (2021).