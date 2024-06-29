Текущие события
Хоккей. НХЛ
11.06
Флорида
Эдмонтон
Хоккей. НХЛ
14.06
Эдмонтон
Флорида
Хоккей. НХЛ
16.06
Эдмонтон
Флорида
Хоккей. НХЛ
19.06
Флорида
Эдмонтон
Хоккей. НХЛ
22.06
Эдмонтон
Флорида
Хоккей. НХЛ
25.06
Флорида
Эдмонтон
Все события
Хоккей. НХЛ. Последние результаты
25.06
Флорида
Эдмонтон
22.06
Эдмонтон
Флорида
19.06
Флорида
Эдмонтон
16.06
Эдмонтон
Флорида
14.06
Эдмонтон
Флорида
11.06
Флорида
Эдмонтон
9.06
Флорида
Эдмонтон
3.06
Эдмонтон
Даллас
Хоккей. НХЛ. Все результаты
19:21 (мск), источник: ТАСС

Двукратного обладателя Кубка Стэнли Сергачева обменяли в клуб НХЛ «Юта»

Ранее российский защитник выступал за «Тампу».

Тампа-БэйНХЛ: таблица и календарь
Источник: AP 2023

ТАСС, 29 июня. Клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Тампа» обменял российского защитника Михаила Сергачева в «Юту». Об этом сообщает журналист телеканала Sportsnet Элиотт Фридман на своей странице в соцсети X.

В результате обмена «Тампа» получит швейцарского защитника Яниса-Жерома Мозера, канадского нападающего Коннора Гики, выбор во втором раунде на драфте НХЛ следующего года и 199-й выбор на драфте 2024 года.

Сергачеву 26 лет, он выступал за «Тампу» с 2017 года. В составе команды он стал двукратным обладателем Кубка Стэнли в 2020 и 2021 годах. В 2016 году Сергачев был выбрал под общим девятым номером на драфте НХЛ командой «Монреаль». Вместе со сборной России Сергачев выиграл бронзу чемпионата мира 2019 года.

Сезон-2024/25 станет первым для «Юты» в НХЛ. Ранее команда носила название «Аризона» и базировалась в городе Темпе. О переезде клуба в Солт-Лейк-Сити было объявлено в апреле.

Читайте также от «ТАСС»
Байден ответил на вопрос, каков будет конечный результат на Украине и как будет выглядеть мир в этой стране
Путин отреагировал на отказ Европы от поставок российского газа
"Я благодарен РФ за то, что нам открыли возможность экспорта фруктов и овощей"
Тогда Путин объяснил, что не знал о фобии Меркель, и извинился перед ней за этот подарок
Наверх
О проектеРеклама
О технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связь