Двукратного обладателя Кубка Стэнли Сергачева обменяли в клуб НХЛ «Юта»

ТАСС, 29 июня. Клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Тампа» обменял российского защитника Михаила Сергачева в «Юту». Об этом сообщает журналист телеканала Sportsnet Элиотт Фридман на своей странице в соцсети X.

В результате обмена «Тампа» получит швейцарского защитника Яниса-Жерома Мозера, канадского нападающего Коннора Гики, выбор во втором раунде на драфте НХЛ следующего года и 199-й выбор на драфте 2024 года.

Сергачеву 26 лет, он выступал за «Тампу» с 2017 года. В составе команды он стал двукратным обладателем Кубка Стэнли в 2020 и 2021 годах. В 2016 году Сергачев был выбрал под общим девятым номером на драфте НХЛ командой «Монреаль». Вместе со сборной России Сергачев выиграл бронзу чемпионата мира 2019 года.