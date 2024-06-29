Двукратного обладателя Кубка Стэнли Сергачева обменяли в клуб НХЛ «Юта»
Ранее российский защитник выступал за «Тампу».
Ранее российский защитник выступал за «Тампу».
ТАСС, 29 июня. Клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Тампа» обменял российского защитника Михаила Сергачева в «Юту». Об этом сообщает журналист телеканала Sportsnet Элиотт Фридман на своей странице в соцсети X.
В результате обмена «Тампа» получит швейцарского защитника Яниса-Жерома Мозера, канадского нападающего Коннора Гики, выбор во втором раунде на драфте НХЛ следующего года и 199-й выбор на драфте 2024 года.
Сергачеву 26 лет, он выступал за «Тампу» с 2017 года. В составе команды он стал двукратным обладателем Кубка Стэнли в 2020 и 2021 годах. В 2016 году Сергачев был выбрал под общим девятым номером на драфте НХЛ командой «Монреаль». Вместе со сборной России Сергачев выиграл бронзу чемпионата мира 2019 года.
Сезон-2024/25 станет первым для «Юты» в НХЛ. Ранее команда носила название «Аризона» и базировалась в городе Темпе. О переезде клуба в Солт-Лейк-Сити было объявлено в апреле.