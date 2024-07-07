Левшунов и Протас подписали контракты новичка с командами НХЛ

Артем Левшунов заключил соглашение с «Чикаго», который выбрал воспитанника жлобинского хоккея под общим вторым номером драфта. Контракт с командой НХЛ рассчитан на 3 года с зарплатой $975 тыс. в год. Если белорус будет играть за фарм-клуб в АХЛ, его зарплата составит $85 тыс. в год. На этой неделе Левшунов принимал участие в лагере развития «Блэкхокс», а пробиться в основной состав клуба 17-летний игрок обороны попробует в сентябрьском тренировочном лагере.



«Подписание контракта с Артемом дает нам возможность продолжить его развитие внутри клуба и сделать следующий шаг в профессиональном хоккее. Он — сильный двусторонний защитник, у которого есть все необходимое, чтобы стать высококлассным игроком в НХЛ, и мы рады продолжить его развитие на профессиональном уровне», — сказал генеральный менеджер «Чикаго» Кайл Дэвидсон.



На аналогичных условиях контракт новичка с «Вашингтоном» подписал нападающий Илья Протас, которого «столичные» взяли в третьем раунде драфта НХЛ. Кроме того, на днях белорус под 3-м номером был выбран на драфте Канадской хоккейной лиги (CHL) командой «Виндзор Спитфайрс», которая выступает в юниорской лиге Онтарио.