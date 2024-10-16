Даже Овечкину в Америке не доверяли так, как новому русскому вундеркинду! Мичков начал в НХЛ не хуже великого Ови

Так что первые шаги Мичкова в сильнейшей лиге мира ничем толком не отличаются от старта Овечкина. Тем более, что делали они их в одном возрасте — 19 лет. Более того, игровое время Матвея за эти три матча ни разу не опускалось ниже планки в 18 минут. Тогда как юный Овечкин до нее ни разу до нее не дотянулся: 17:36, 17:44, 16:21 — таков был айстайм Александра в его первых играх за океаном. То есть Торторелла доверяет Мичкову даже больше, чем когда-то в столице США первому номеру драфта и будущему преследователю Гретцки!