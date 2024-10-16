Даже Овечкину в Америке не доверяли так, как новому русскому вундеркинду! Мичков начал в НХЛ не хуже великого Ови

Каждый раз, когда молодые россияне с ноги открывают дверь в НХЛ, неизбежны сравнения с предшественниками. А лучшего ориентира, чем Александр Овечкин, для нападающих не придумаешь. Вот и Матвея Мичкова нет-нет, да пытаются поставить в один ряд с легендарным капитаном «Вашингтона». Точнее — с его молодой версией, только-только ворвавшейся в сильнейшую лигу мира.
Начнем с того, что сравнивать Мичкова с Овечкиным начали задолго до переезда Матвея в Северную Америку и даже до драфта НХЛ. Началось все с дебюта Мичкова во взрослой сборной России. Сначала он сыграл на Евротуре, а потом и вовсе отметился заброшенной шайбой. Все это — в 16 лет! Так он побил рекорд не кого-нибудь, а Овечкина. По этому поводу Александр даже записывал видео с поздравлениями Матвею.
Теперь они играют в одной лиге, так что от параллелей никуда не деться. Пусть и не в одной команде, хотя «Вашингтон» имел возможность выбрать Мичкова, но он достался «Филадельфии». Минувшей ночью Матвей хоть и привез решающий гол в овертайме, но до этого оформил дубль, а также заблокировал два броска, один из которых — весьма героически.
«Мичков — динамичный игрок, не только в плане паса, но и в плане того, как он может удерживать шайбу и выходить из трафика. Я думаю, это имеет большое значение для его товарищей по команде. Матвей также блокирует броски и делает всё остальное, что создаёт командный дух и командную концепцию. Это действительно важно», — похвалил россиянина Джон Торторелла.
А теперь перенесемся в 2005 год. Овечкин приехал в «Вашингтон» через год после драфта, как и Мичков. Но если Матвея сдерживал контракт со СКА, то дебют Александра отложил локаут. Зато он успел стать чемпионом России в составе «Динамо». Мичков к Кубку Гагарина не подбирался даже близко.
На игру с «Коламбусом» Овечкин вышел в стартовой тройке с Дайнюсом Зубрусом и капитаном «Кэпиталс» Джеффом Хэлперном. Мичков же в первой игре с «Ванкувером» появился в номинально второй тройке с Ноа Кейстом и Тревисом Конекны. Однако времени новичок «летчиков» получил даже больше, чем когда-то молодой Ови — 18:32 против 17:36! Хотя Овечкина Хэлперн выпускал даже в меньшинстве.
В первой игре в НХЛ Овечкин отметился дублем. Мичков повторил его достижение только в третьей встрече. Тогда как в первой отметился лишь четырьмя бросками. Во второй встрече за «Филадельфию» Матвей разжился голевой передачей, а к третьей перешел к голам. Как развивалась карьера Овечкина на том же отрезке? Он после дубля, напротив, замолчал. Матчи № 2 и № 3 за «Вашингтон» Алекс без голов, но с голевыми передачами.
Так что первые шаги Мичкова в сильнейшей лиге мира ничем толком не отличаются от старта Овечкина. Тем более, что делали они их в одном возрасте — 19 лет. Более того, игровое время Матвея за эти три матча ни разу не опускалось ниже планки в 18 минут. Тогда как юный Овечкин до нее ни разу до нее не дотянулся: 17:36, 17:44, 16:21 — таков был айстайм Александра в его первых играх за океаном. То есть Торторелла доверяет Мичкову даже больше, чем когда-то в столице США первому номеру драфта и будущему преследователю Гретцки!
Впрочем, круто начать — половина дела. Куда сложнее удержаться на этом уровне и развить успех. Овечкин свой первый сезон в НХЛ завершил с 100+ очками и сразу же выбил привычный в будущем полтинник голов. Если Мичков и здесь пойдет по стопам Ови, то о нем можно будет уже во весь голос говорить как о серьезной величине.
Дмитрий Ерыкалов