Олбани
Футбол
Премьер-лига
Лига наций
Первая лига
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Авто/мото
Другие
Игровые
Водные
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Панарина признали второй звездой недели в Национальной хоккейной лиге

Российский форвард забросил четыре шайбы и отдал четыре голевые передачи в трех матчах.

Источник: AP 2024

ВАШИНГТОН, 21 октября. /ТАСС/. Российский нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин признан второй звездой недели в Национальной хоккейной лиге (НХЛ). Об этом сообщает пресс-служба лиги.

В трех матчах недели Панарин забросил четыре шайбы и отдал четыре голевые передачи. Всего в текущем регулярном чемпионате Панарин в пяти матчах забросил шесть шайб и отдал шесть голевых передач.

Первой звездой недели стал канадский нападающий «Флориды» Сэм Райнхарт, в четырех матчах набравший девять очков, забросив четыре шайбы и отдав пять голевых передач.

Третьей звездой был признан шведский голкипер «Миннесоты» Филип Густавссон. Голкипер одержал две победы, отразив 96,2% бросков, в матче против «Сент-Луиса» (4:1) вратарь забросил шайбу в пустые ворота.

Рейнджерс
Флорида
Миннесота
НХЛ: таблица и календарь