Панарина признали второй звездой недели в Национальной хоккейной лиге

ВАШИНГТОН, 21 октября. /ТАСС/. Российский нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин признан второй звездой недели в Национальной хоккейной лиге (НХЛ). Об этом сообщает пресс-служба лиги.
В трех матчах недели Панарин забросил четыре шайбы и отдал четыре голевые передачи. Всего в текущем регулярном чемпионате Панарин в пяти матчах забросил шесть шайб и отдал шесть голевых передач.
Первой звездой недели стал канадский нападающий «Флориды» Сэм Райнхарт, в четырех матчах набравший девять очков, забросив четыре шайбы и отдав пять голевых передач.
Третьей звездой был признан шведский голкипер «Миннесоты» Филип Густавссон. Голкипер одержал две победы, отразив 96,2% бросков, в матче против «Сент-Луиса» (4:1) вратарь забросил шайбу в пустые ворота.