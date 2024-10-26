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Нападающий «Вегаса» Барбашев оформил дубль в матче НХЛ с «Оттавой»

Встреча завершилась победой «Вегаса» со счетом 6:4.

Источник: Reuters

НЬЮ-ЙОРК, 26 октября. /ТАСС/. «Вегас» обыграл «Оттаву» со счетом 6:4 в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

У победителей шайбы забросили Николя Руа (18-я минута), Николас Хаг (18), Иван Барбашев (27, 59), Томаш Гертл (57) и Киган Колесар (58). В составе проигравших забили Адам Годетт (3, 38), Клод Жиру (13) и Дрейк Батерсон (19).

Барбашев занимает третье место в списке лучших снайперов текущего сезона с 7 шайбами, уступая только российскому нападающему «Тампы» Никите Кучерову и швейцарскому форварду «Нью-Джерси» Нико Хишеру (по 8).

«Вегас» занимает второе место в турнирной таблице Тихоокеанского дивизиона, набрав 11 очков в 8 матчах. «Оттава» располагается на второй позиции Атлантического дивизиона с 8 очками после 7 игр. В следующем матче «Вегас» примет «Сан-Хосе» 27 октября, «Оттава» на следующий день сыграет в гостях против «Колорадо».

В других матчах игрового дня «Нью-Йорк Айлендерс» на выезде победил «Нью-Джерси» (4:3 ОТ). Защитник гостей Александр Романов записал на свой счет результативную передачу, его одноклубник вратарь Илья Сорокин отразил 32 броска из 35. «Эдмонтон» дома обыграл «Питтсбург» (4:0), форвард хозяев Василий Подколзин отметился результативным пасом. «Нэшвилл» в гостях одержал волевую победу над «Чикаго» (3:2).

Вегас
6:4
2:3, 1:1, 3:0
Оттава
Хоккей, НХЛ, Неделя 4
26.10.2024, 01:00 (МСК UTC+3)
T-Mobile Arena, 17564 зрителя
Главные тренеры
Брюс Кэссиди
Трэвис Грин
Вратари
Адин Хилл
Линус Ульмарк
(Линус Ульмарк)
1-й период
02:40
Адам Годетт
(Коул Рейнхардт, Джейкоб Бернард-Доккер)
12:15
Клод Жиру
(Дрейк Батерсон, Ник Дженсен)
14:54
Ник Дженсен
17:23
Николя Руа
(Тэннер Пирсон, Алекс Пьетранджело)
17:44
Николас Хэг
(Александр Хольц)
18:34
Дрейк Батерсон
2-й период
26:40
Иван Барбашев
(Алекс Пьетранджело, Ноа Хэнифин)
36:09
Киган Колесар
37:44
Адам Годетт
(Клод Жиру, Тим Штюцле)
3-й период
41:39
Брэйден Макнэбб
54:55
Ник Казинс
56:49
Томаш Гертл
(Марк Стоун, Джек Айкел)
57:49
Киган Колесар
(Алекс Пьетранджело, Тэннер Пирсон)
58:14
Иван Барбашев
(Джек Айкел, Марк Стоун)
Лучшие игроки матча
Статистика
4
Штрафное время
4
2
Игра в большинстве
2
1
Голы в большинстве
1
0
Голы в меньшинстве
0
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
Вегас
Оттава
НХЛ: таблица и календарь