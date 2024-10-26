Нападающий «Вегаса» Барбашев оформил дубль в матче НХЛ с «Оттавой»

НЬЮ-ЙОРК, 26 октября. /ТАСС/. «Вегас» обыграл «Оттаву» со счетом 6:4 в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
У победителей шайбы забросили Николя Руа (18-я минута), Николас Хаг (18), Иван Барбашев (27, 59), Томаш Гертл (57) и Киган Колесар (58). В составе проигравших забили Адам Годетт (3, 38), Клод Жиру (13) и Дрейк Батерсон (19).
Барбашев занимает третье место в списке лучших снайперов текущего сезона с 7 шайбами, уступая только российскому нападающему «Тампы» Никите Кучерову и швейцарскому форварду «Нью-Джерси» Нико Хишеру (по 8).
«Вегас» занимает второе место в турнирной таблице Тихоокеанского дивизиона, набрав 11 очков в 8 матчах. «Оттава» располагается на второй позиции Атлантического дивизиона с 8 очками после 7 игр. В следующем матче «Вегас» примет «Сан-Хосе» 27 октября, «Оттава» на следующий день сыграет в гостях против «Колорадо».
В других матчах игрового дня «Нью-Йорк Айлендерс» на выезде победил «Нью-Джерси» (4:3 ОТ). Защитник гостей Александр Романов записал на свой счет результативную передачу, его одноклубник вратарь Илья Сорокин отразил 32 броска из 35. «Эдмонтон» дома обыграл «Питтсбург» (4:0), форвард хозяев Василий Подколзин отметился результативным пасом. «Нэшвилл» в гостях одержал волевую победу над «Чикаго» (3:2).