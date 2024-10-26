Нападающий «Вегаса» Барбашев оформил дубль в матче НХЛ с «Оттавой»

«Вегас» занимает второе место в турнирной таблице Тихоокеанского дивизиона, набрав 11 очков в 8 матчах. «Оттава» располагается на второй позиции Атлантического дивизиона с 8 очками после 7 игр. В следующем матче «Вегас» примет «Сан-Хосе» 27 октября, «Оттава» на следующий день сыграет в гостях против «Колорадо».