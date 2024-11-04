Хоккеист «Рейнджерс» Панарин забросил две шайбы в матче НХЛ с «Айлендерс»

Заброшенными шайбами в составе победителей отметились Крис Крайдер (4-я минута), Винсент Трочек (22), Артемий Панарин (32, 57) и Адам Эдстрём (46). У проигравших отличились Кейси Сизикас (25) и Брок Нельсон (40).
Панарин забросил девять шайб в текущем сезоне, также в активе российского форварда девять результативных передач. Ворота «Рейнджерс» защищал Игорь Шестеркин, «Айлендерс» — Илья Сорокин. Голкиперы отразили по 35 бросков. В игре также принял участие нападающий «Айлендерс» Максим Цыплаков, он провел на льду 16 минут и 32 секунды.
«Рейнджерс» набрали 17 очков после 11 игр и вышли на первое место в турнирной таблице Столичного дивизиона. «Айлендерс» с 10 очками в 12 матчах располагаются на предпоследней, седьмой строчке в Столичном дивизионе.
В следующем матче «Рейнджерс» в ночь на 8 ноября по московскому времени примут «Баффало», «Айлендерс» в ночь на 6 ноября дома сыграют с «Питтсбургом».