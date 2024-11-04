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Хоккеист «Рейнджерс» Панарин забросил две шайбы в матче НХЛ с «Айлендерс»

НЬЮ-ЙОРК, 3 ноября. /ТАСС/. «Нью-Йорк Рейнджерс» со счетом 5:2 дома обыграл «Нью-Йорк Айлендерс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Источник: Соцсети

Заброшенными шайбами в составе победителей отметились Крис Крайдер (4-я минута), Винсент Трочек (22), Артемий Панарин (32, 57) и Адам Эдстрём (46). У проигравших отличились Кейси Сизикас (25) и Брок Нельсон (40).

Панарин забросил девять шайб в текущем сезоне, также в активе российского форварда девять результативных передач. Ворота «Рейнджерс» защищал Игорь Шестеркин, «Айлендерс» — Илья Сорокин. Голкиперы отразили по 35 бросков. В игре также принял участие нападающий «Айлендерс» Максим Цыплаков, он провел на льду 16 минут и 32 секунды.

«Рейнджерс» набрали 17 очков после 11 игр и вышли на первое место в турнирной таблице Столичного дивизиона. «Айлендерс» с 10 очками в 12 матчах располагаются на предпоследней, седьмой строчке в Столичном дивизионе.

В следующем матче «Рейнджерс» в ночь на 8 ноября по московскому времени примут «Баффало», «Айлендерс» в ночь на 6 ноября дома сыграют с «Питтсбургом».

Рейнджерс
5:2
1:0, 2:2, 2:0
Айлендерс
Хоккей, НХЛ, Неделя 5
3.11.2024, 21:00 (МСК UTC+3)
Madison Square Garden, 18006 зрителей
Главные тренеры
Питер Лавиолетт
Патрик Руа
Вратари
Игорь Шестеркин
Илья Сорокин
(Илья Сорокин)
1-й период
03:12
Джейкоб Труба
03:44
Крис Крайдер
(Мика Зибанежад)
2-й период
21:21
Винс Трочек
(Райлли Смит)
24:38
Кейси Сизикас
(Пьер Энгвалль, Симон Хольмстрем)
25:55
Крис Крайдер
27:19
Адам Фокс
28:03
Андерс Ли
29:49
Райан Пулок
31:04
Артемий Панарин
(Мика Зибанежад, Адам Фокс)
39:52
Брок Нельсон
(Кайл Палмиери, Андерс Ли)
3-й период
41:42
Симон Хольмстрем
45:18
Адам Эдстрем
(Зак Джонс, Брэйден Шнайдер)
45:31
Адам Фокс
56:37
Артемий Панарин
(Мика Зибанежад, Джейкоб Труба)
57:53
Филип Хытил
Лучшие игроки матча
Статистика
10
Штрафное время
6
3
Игра в большинстве
5
1
Голы в большинстве
0
1
Голы в меньшинстве
0
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
Рейнджерс
Айлендерс
НХЛ: таблица и календарь