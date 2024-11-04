Хоккеист «Рейнджерс» Панарин забросил две шайбы в матче НХЛ с «Айлендерс»

Панарин забросил девять шайб в текущем сезоне, также в активе российского форварда девять результативных передач. Ворота «Рейнджерс» защищал Игорь Шестеркин, «Айлендерс» — Илья Сорокин. Голкиперы отразили по 35 бросков. В игре также принял участие нападающий «Айлендерс» Максим Цыплаков, он провел на льду 16 минут и 32 секунды.