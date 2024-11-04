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Ковальчук оценил игру Овечкина на старте сезона НХЛ

МОСКВА, 4 ноября. /ТАСС/. Российский нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин великолепно начал сезон в Национальной хоккейной лиге (НХЛ). Такое мнение на лекции «Путь к победе: уроки хоккея и жизни» в рамках марафона «Знание. Первые» высказал олимпийский чемпион Илья Ковальчук.

Источник: Reuters

В 11 играх нынешнего сезона на счету Овечкина 14 очков по системе «гол + пас» (7 + 7). Российский нападающий довел количество заброшенных шайб в регулярных чемпионатах НХЛ до 860. По этому показателю он уступает только канадцу Уэйну Гретцки (894).

«Овечкин сезон начал супер. Ему осталось 34 шайбы до великого рекорда. Мы его все поддерживаем в этом», — сказал Ковальчук.

Овечкину 39 лет. В 2018 году россиянин в составе «Вашингтона» стал обладателем Кубка Стэнли. Нападающий является трехкратным чемпионом мира в составе сборной России.

Вашингтон
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