Ковальчук оценил игру Овечкина на старте сезона НХЛ

В 11 играх нынешнего сезона на счету Овечкина 14 очков по системе «гол + пас» (7 + 7). Российский нападающий довел количество заброшенных шайб в регулярных чемпионатах НХЛ до 860. По этому показателю он уступает только канадцу Уэйну Гретцки (894).
«Овечкин сезон начал супер. Ему осталось 34 шайбы до великого рекорда. Мы его все поддерживаем в этом», — сказал Ковальчук.
Овечкину 39 лет. В 2018 году россиянин в составе «Вашингтона» стал обладателем Кубка Стэнли. Нападающий является трехкратным чемпионом мира в составе сборной России.