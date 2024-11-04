Ковальчук оценил игру Овечкина на старте сезона НХЛ

В 11 играх нынешнего сезона на счету Овечкина 14 очков по системе «гол + пас» (7 + 7). Российский нападающий довел количество заброшенных шайб в регулярных чемпионатах НХЛ до 860. По этому показателю он уступает только канадцу Уэйну Гретцки (894).