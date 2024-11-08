Панарин преодолел отметку в 800 очков в регулярных чемпионатах НХЛ

Нападающий «Рейнджерс» Артемий Панарин сделал результативный пас и преодолел отметку в 800 очков (274 гола + 526 передач) в регулярных чемпионатах НХЛ. Он стал 11-м россиянином, которому покорилось данное достижение. Рекордсменом по этому показателю среди его соотечественников является форвард «Вашингтона» Александр Овечкин, на счету которого 1 566 очков (861+705), топ-10 замыкает обладатель Кубка Стэнли в составе «Питтсбурга» защитник Сергей Гончар, набравший 811 очков (220+591). Панарину потребовалось 684 матча для достижения отметки в 800 очков, среди незадрафтованных игроков в истории НХЛ быстрее него до этого рубежа добирались канадский нападающий Адам Оутс (657) и форвард Петер Штястны из Чехословакии (531).