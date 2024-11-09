Нападающий «Миннесоты» Капризов возглавил список лучших бомбардиров сезона НХЛ

«Миннесота» занимает второе место в турнирной таблице Центрального дивизиона, набрав 22 очка в 14 матчах. «Анахайм» с 10 очками в 13 встречах идет на седьмом месте в Тихоокеанском дивизионе. В следующем матче «Миннесота» 11 ноября сыграет в гостях с «Чикаго», «Анахайм» в этот же день примет «Коламбус».