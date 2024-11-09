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Нападающий «Миннесоты» Капризов возглавил список лучших бомбардиров сезона НХЛ

В активе россиянина 27 очков.

Источник: AP 2024
Хоккей
НХЛ 2024-2025
Неделя 6, 9.11.2024, 6:00
Анахайм
2
Миннесота
5

ВАШИНГТОН, 9 ноября. /ТАСС/. «Миннесота» обыграла «Анахайм» со счетом 5:2 в гостевом матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Шайбы в составе победителей забросили Джейкоб Миддлтон (8-я минута), Маркус Фолиньо (10), Кирилл Капризов (13, 58) и Марко Росси (55). У «Анахайма» голы забили Робби Фаббри (43) и Мэйсон Мактавиш (60).

Капризов также отметился результативной передачей. Россиянин набрал 27 очков (9 шайб + 18 передач) в 14 матчах и возглавляет гонку бомбардиров текущего сезона. Второе место занимает нападающий «Колорадо» канадец Натан Маккиннон, в активе которого 25 (6+19) очков.

«Миннесота» занимает второе место в турнирной таблице Центрального дивизиона, набрав 22 очка в 14 матчах. «Анахайм» с 10 очками в 13 встречах идет на седьмом месте в Тихоокеанском дивизионе. В следующем матче «Миннесота» 11 ноября сыграет в гостях с «Чикаго», «Анахайм» в этот же день примет «Коламбус».

В другом матче дня «Сиэтл» дома со счетом 4:3 в овертайме обыграл «Вегас». Нападающий гостей Павел Дорофеев отметился заброшенной шайбой, его партнер по команде форвард Иван Барбашев записал на свой счет результативную передачу.

Сиэтл
4:3
1:2, 1:0, 1:1
ОТ
Вегас
Хоккей, НХЛ, Неделя 6
9.11.2024, 06:00 (МСК UTC+3)
Climate Pledge Arena, 17151 зритель
Главные тренеры
Дэн Байлсма
Брюс Кэссиди
Вратари
Джой Даккорд
Адин Хилл
(Адин Хилл, Адин Хилл, Адин Хилл)
1-й период
05:45
Бретт Хауден
09:08
Тай Картье
09:08
Райкер Эванс
10:13
Павел Дорофеев
(Николя Руа, Джек Айкел)
13:31
Николя Руа
(Иван Барбашев, Джек Айкел)
17:21
Брэндон Танев
2-й период
21:16
Брэндон Монтур
27:12
Брэндон Танев
(Тай Картье)
3-й период
42:58
Оливер Бьоркстранд
51:48
Джейден Шварц
58:38
Алекс Пьетранджело
(Ши Теодор, Джек Айкел)
Овертайм
60:29
Джаред Маккэн
(Брэндон Монтур)
Статистика
8
Штрафное время
2
1
Игра в большинстве
4
0
Голы в большинстве
1
0
Голы в меньшинстве
0
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
Миннесота
Анахайм
Сиэтл
Вегас
НХЛ: таблица и календарь