Нападающий «Миннесоты» Капризов возглавил список лучших бомбардиров сезона НХЛ

ВАШИНГТОН, 9 ноября. /ТАСС/. «Миннесота» обыграла «Анахайм» со счетом 5:2 в гостевом матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Шайбы в составе победителей забросили Джейкоб Миддлтон (8-я минута), Маркус Фолиньо (10), Кирилл Капризов (13, 58) и Марко Росси (55). У «Анахайма» голы забили Робби Фаббри (43) и Мэйсон Мактавиш (60).
Капризов также отметился результативной передачей. Россиянин набрал 27 очков (9 шайб + 18 передач) в 14 матчах и возглавляет гонку бомбардиров текущего сезона. Второе место занимает нападающий «Колорадо» канадец Натан Маккиннон, в активе которого 25 (6+19) очков.
«Миннесота» занимает второе место в турнирной таблице Центрального дивизиона, набрав 22 очка в 14 матчах. «Анахайм» с 10 очками в 13 встречах идет на седьмом месте в Тихоокеанском дивизионе. В следующем матче «Миннесота» 11 ноября сыграет в гостях с «Чикаго», «Анахайм» в этот же день примет «Коламбус».
В другом матче дня «Сиэтл» дома со счетом 4:3 в овертайме обыграл «Вегас». Нападающий гостей Павел Дорофеев отметился заброшенной шайбой, его партнер по команде форвард Иван Барбашев записал на свой счет результативную передачу.