Василевского признали третьей звездой недели в НХЛ

Лучшим игроком недели стал канадский нападающий «Эдмонтона» Коннор Макдэвид. В 3 матчах он забросил 3 шайбы и сделал 5 результативных передач, преодолев отметку в 1 000 очков в карьере. Второй звездой недели стал канадский нападающий «Далласа» Мейсон Марчмент. В трех играх он забросил четыре шайбы и сделал пять голевых пасов.