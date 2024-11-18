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Василевского признали третьей звездой недели в НХЛ

НЬЮ-ЙОРК, 18 ноября. /ТАСС/. Российский вратарь «Тампы» Андрей Василевский признан третьей звездой прошедшей игровой недели в Национальной хоккейной лиге (НХЛ). Об этом сообщает пресс-служба лиги.

Источник: Reuters

Российский вратарь провел два матча и пропустил одну шайбу. В игре с «Нью-Джерси» (4:0) россиянин провел 36-й матч в карьере без пропущенных голов, отразив 29 бросков. По итогам встречи с «Виннипегом» (4:1) Василевский установил рекорд лиги по скорости достижения этого рубежа в 300 побед (490 матчей).

Лучшим игроком недели стал канадский нападающий «Эдмонтона» Коннор Макдэвид. В 3 матчах он забросил 3 шайбы и сделал 5 результативных передач, преодолев отметку в 1 000 очков в карьере. Второй звездой недели стал канадский нападающий «Далласа» Мейсон Марчмент. В трех играх он забросил четыре шайбы и сделал пять голевых пасов.

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