Василевского признали третьей звездой недели в НХЛ

Российский вратарь провел два матча и пропустил одну шайбу. В игре с «Нью-Джерси» (4:0) россиянин провел 36-й матч в карьере без пропущенных голов, отразив 29 бросков. По итогам встречи с «Виннипегом» (4:1) Василевский установил рекорд лиги по скорости достижения этого рубежа в 300 побед (490 матчей).
Лучшим игроком недели стал канадский нападающий «Эдмонтона» Коннор Макдэвид. В 3 матчах он забросил 3 шайбы и сделал 5 результативных передач, преодолев отметку в 1 000 очков в карьере. Второй звездой недели стал канадский нападающий «Далласа» Мейсон Марчмент. В трех играх он забросил четыре шайбы и сделал пять голевых пасов.