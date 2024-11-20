Джима Монтгомери уволили с поста главного тренера клуба НХЛ «Бостон»

ВАШИНГТОН, 20 ноября. /ТАСС/. Джим Монтгомери освобожден от должности главного тренера клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Бостон». Об этом сообщает пресс-служба «Бостона».
Исполняющим обязанности главного тренера будет Джо Сакко.
«Бостон» проиграл последние три матча в регулярном чемпионате. В ночь на понедельник по московскому времени команда уступила «Коламбусу» со счетом 1:5. «Бостон» с 19 очками в 20 матчах располагается на четвертом месте в Атлантическом дивизионе и на восьмой строчке в Восточной конференции.
Монтгомери 55 лет, он возглавлял «Бостон» с 2022 года. В сезоне-2022/23 команда выиграла регулярный чемпионат, набрав рекордное количество очков, а канадский специалист получил награду лучшему тренеру сезона. Ранее Монтгомери тренировал «Даллас». В качестве игрока канадец играл за ряд клубов НХЛ, а в сезоне-2003/04 выступал за уфимский «Салават Юлаев».
За «Бостон» выступают защитник Никита Задоров и нападающий Георгий Меркулов. В следующем матче в ночь на 22 ноября по московскому времени «Бостон» примет «Юту».