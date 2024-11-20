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Джима Монтгомери уволили с поста главного тренера клуба НХЛ «Бостон»

Команда занимает четвертое место в Атлантическом дивизионе и восьмую строчку в Восточной конференции.

Источник: AP 2024

ВАШИНГТОН, 20 ноября. /ТАСС/. Джим Монтгомери освобожден от должности главного тренера клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Бостон». Об этом сообщает пресс-служба «Бостона».

Исполняющим обязанности главного тренера будет Джо Сакко.

«Бостон» проиграл последние три матча в регулярном чемпионате. В ночь на понедельник по московскому времени команда уступила «Коламбусу» со счетом 1:5. «Бостон» с 19 очками в 20 матчах располагается на четвертом месте в Атлантическом дивизионе и на восьмой строчке в Восточной конференции.

Монтгомери 55 лет, он возглавлял «Бостон» с 2022 года. В сезоне-2022/23 команда выиграла регулярный чемпионат, набрав рекордное количество очков, а канадский специалист получил награду лучшему тренеру сезона. Ранее Монтгомери тренировал «Даллас». В качестве игрока канадец играл за ряд клубов НХЛ, а в сезоне-2003/04 выступал за уфимский «Салават Юлаев».

За «Бостон» выступают защитник Никита Задоров и нападающий Георгий Меркулов. В следующем матче в ночь на 22 ноября по московскому времени «Бостон» примет «Юту».

Бостон
1:5
0:3, 1:0, 0:2
Коламбус
Хоккей, НХЛ, Неделя 8
19.11.2024, 03:00 (МСК UTC+3)
TD Garden, 17585 зрителей
Главные тренеры
Дин Эвасон
Вратари
Джереми Суэймен
Элвис Мерзликинс
1-й период
02:12
Джеффри Вьел
02:12
Матье Оливье
05:17
Дмитрий Воронков
(Шон Монахэн, Данте Фаббро)
08:41
Зак Веренски
10:39
Матье Оливье
12:53
Джеффри Вьел
12:53
Матье Оливье
19:28
Джеймс ван Римсдайк
(Зак Веренски, Адам Фантилли)
2-й период
20:08
Чарли Макэвой
21:33
Кирилл Марченко
26:51
Данте Фаббро
33:06
Иван Проворов
34:30
Чарли Койл
(Джастин Бразо, Мейсон Лорей)
38:36
Дмитрий Воронков
39:45
Чарли Макэвой
3-й период
46:58
Матье Оливье
47:19
Джастин Дэнфорт
(Коул Силлинджер)
54:10
Егор Чинахов
(Шон Монахэн)
Лучшие игроки матча
Статистика
11
Штрафное время
19
6
Игра в большинстве
2
1
Голы в большинстве
0
0
Голы в меньшинстве
2
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
Бостон
НХЛ: таблица и календарь