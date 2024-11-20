Джима Монтгомери уволили с поста главного тренера клуба НХЛ «Бостон»

«Бостон» проиграл последние три матча в регулярном чемпионате. В ночь на понедельник по московскому времени команда уступила «Коламбусу» со счетом 1:5. «Бостон» с 19 очками в 20 матчах располагается на четвертом месте в Атлантическом дивизионе и на восьмой строчке в Восточной конференции.