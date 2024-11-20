Форвард «Эдмонтона» Подколзин сделал две голевые передачи в матче НХЛ с «Оттавой»

НЬЮ-ЙОРК, 20 ноября. /ТАСС/. «Эдмонтон» обыграл «Оттаву» со счетом 5:2 в гостевом матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
У победителей шайбы забросили Эван Бушар (4-я минута), Коннор Макдэвид (17, 20), Леон Драйзайтль (25), Райан Ньюджент-Хопкинс (52), у проигравших отличились Тим Штюцле (16), Джош Норрис (58).
Самый ценный игрок последнего плей-офф Макдэвид и Драйзайтль забили в одном матче в 110-й раз. Российский форвард «Эдмонтона» Василий Подколзин отдал две голевые передачи.
«Эдмонтон» занимает третье место в Тихоокеанском дивизионе, в 20 матчах набрав 22 очка. «Оттава» в Атлантическом дивизионе идет пятой с 17 очками в 18 играх. В следующем матче финалист последнего Кубка Стэнли примет «Миннесоту» 21 ноября, «Оттава» в этот же день дома сыграет с «Вегасом».
Вратарь «Тампы» Андрей Василевский отразил 17 бросков в выездном матче с «Питтсбургом» (3:2 ОТ).