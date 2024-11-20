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Форвард «Эдмонтона» Подколзин сделал две голевые передачи в матче НХЛ с «Оттавой»

Его команда одержала победу со счетом 5:2.

Источник: Reuters

НЬЮ-ЙОРК, 20 ноября. /ТАСС/. «Эдмонтон» обыграл «Оттаву» со счетом 5:2 в гостевом матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

У победителей шайбы забросили Эван Бушар (4-я минута), Коннор Макдэвид (17, 20), Леон Драйзайтль (25), Райан Ньюджент-Хопкинс (52), у проигравших отличились Тим Штюцле (16), Джош Норрис (58).

Самый ценный игрок последнего плей-офф Макдэвид и Драйзайтль забили в одном матче в 110-й раз. Российский форвард «Эдмонтона» Василий Подколзин отдал две голевые передачи.

«Эдмонтон» занимает третье место в Тихоокеанском дивизионе, в 20 матчах набрав 22 очка. «Оттава» в Атлантическом дивизионе идет пятой с 17 очками в 18 играх. В следующем матче финалист последнего Кубка Стэнли примет «Миннесоту» 21 ноября, «Оттава» в этот же день дома сыграет с «Вегасом».

Вратарь «Тампы» Андрей Василевский отразил 17 бросков в выездном матче с «Питтсбургом» (3:2 ОТ).

Оттава
2:5
1:3, 0:1, 1:1
Эдмонтон
Хоккей, НХЛ, Неделя 8
20.11.2024, 03:00 (МСК UTC+3)
Canadian Tire Centre, 18676 зрителей
Главные тренеры
Трэвис Грин
Крис Ноблаух
Вратари
Линус Ульмарк
Стюарт Скиннер
1-й период
03:46
Эван Бушар
(Василий Подколзин, Леон Драйзайтль)
06:28
Зак Макьюэн
06:28
Джош Браун
15:40
Тим Штюцле
(Дрейк Батерсон, Ник Дженсен)
16:15
Коннор Макдэвид
(Василий Подколзин, Эван Бушар)
18:41
Джош Норрис
18:43
Клод Жиру
19:19
Коннор Макдэвид
(Леон Драйзайтль, Эван Бушар)
2-й период
22:16
Адам Хенрик
24:39
Леон Драйзайтль
(Коннор Макдэвид, Адам Хенрик)
39:55
Тим Штюцле
3-й период
48:45
Райан Нюджент-Хопкинс
51:50
Райан Нюджент-Хопкинс
(Бретт Кулак, Дерек Райан)
52:22
Джош Норрис
52:22
Маттиас Янмарк
57:36
Джош Норрис
(Брэди Ткачак, Ник Дженсен)
Лучшие игроки матча
Статистика
13
Штрафное время
11
2
Игра в большинстве
3
0
Голы в большинстве
1
0
Голы в меньшинстве
0
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
Эдмонтон
НХЛ: таблица и календарь