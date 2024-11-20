Форвард «Эдмонтона» Подколзин сделал две голевые передачи в матче НХЛ с «Оттавой»

«Эдмонтон» занимает третье место в Тихоокеанском дивизионе, в 20 матчах набрав 22 очка. «Оттава» в Атлантическом дивизионе идет пятой с 17 очками в 18 играх. В следующем матче финалист последнего Кубка Стэнли примет «Миннесоту» 21 ноября, «Оттава» в этот же день дома сыграет с «Вегасом».