Главный тренер «Вашингтона» заявил, что речи о пропуске Овечкиным остатка сезона не идет

ВАШИНГТОН, 20 ноября. /ТАСС/. Капитан клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон» Александр Овечкин пройдет более углубленное обследование, однако уже сейчас можно сказать, что речи о пропуске игроком остатка сезона не идет. Об этом заявил главный тренер «Вашингтона» Спенсер Карбери, комментарий которого на своей странице в соцсети Х приводит журналист Тарик Эль-Башир.
Во вторник пресс-служба «Вашингтона» сообщила, что Овечкин выбыл из строя на несколько недель из-за травмы голени. Повреждение он получил после столкновения с соперником в третьем периоде игры с «Ютой» (6:2).
«Он будет отсутствовать некоторое время. Сегодня он посетит наших врачей, и мы получим более полное представление о самой травме и сроках восстановления. Речь не идет об окончании сезона для Овечкина. Ожидается, что его восстановление займет несколько недель, скоро будет обновление информации», — сказал Карбери.
Овечкину осталось забить 26 голов, чтобы повторить рекорд Уэйна Гретцки по количеству шайб в регулярных чемпионатах НХЛ. Сейчас на его счету 868 голов, у канадца — 894.