Главный тренер «Вашингтона» заявил, что речи о пропуске Овечкиным остатка сезона не идет

«Он будет отсутствовать некоторое время. Сегодня он посетит наших врачей, и мы получим более полное представление о самой травме и сроках восстановления. Речь не идет об окончании сезона для Овечкина. Ожидается, что его восстановление займет несколько недель, скоро будет обновление информации», — сказал Карбери.