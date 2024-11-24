Панарин оформил дубль в матче НХЛ

Встреча прошла в ночь на воскресенье, 24 ноября, и завершилась со счетом 6:2 в пользу хозяев. У победителей один из голов на счету россиянина Василия Подколзина. Также шайбами отметились Дарнелл Нурс, Леон Драйзайтль, Эван Бушар и Конннор Макдэвид, оформивший дубль.