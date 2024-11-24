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Панарин оформил дубль в матче НХЛ

Российский форвард «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин оформил дубль в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) против «Эдмонтон Ойлерс». Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Источник: Andrew Mordzynski/Getty Images

Встреча прошла в ночь на воскресенье, 24 ноября, и завершилась со счетом 6:2 в пользу хозяев. У победителей один из голов на счету россиянина Василия Подколзина. Также шайбами отметились Дарнелл Нурс, Леон Драйзайтль, Эван Бушар и Конннор Макдэвид, оформивший дубль.

Панарин в нынешнем сезоне провел 19 матчей в регулярном чемпионате НХЛ. На его счету 12 голов и 14 результативных передач.

В другой встрече игрового дня «Колорадо Эвеланш» победил «Флориду Пантерс» (7:4). В составе победителей голом и двумя передачами отметился россиянин Валерий Ничушкин, возобновивший карьеру после участия в программе помощи игрокам НХЛ.

Эдмонтон
6:2
2:0, 2:1, 2:1
Рейнджерс
Хоккей, НХЛ, Неделя 8
24.11.2024, 06:00 (МСК UTC+3)
Rogers Place, 18347 зрителей
Главные тренеры
Крис Ноблаух
Питер Лавиолетт
Вратари
Стюарт Скиннер
Джонатан Куик
(Джонатан Куик, Джонатан Куик)
1-й период
17:34
Василий Подколзин
(Леон Драйзайтль, Коннор Браун)
18:57
Бретт Кулак
19:51
Дарнелл Нерс
(Коннор Браун, Маттиас Янмарк)
2-й период
21:36
Джейкоб Труба
27:42
Дерек Райан
28:02
Винс Трочек
28:54
Леон Драйзайтль
(Коннор Макдэвид)
31:58
Эван Бушар
(Маттиас Янмарк, Адам Хенрик)
35:02
Артемий Панарин
(Адам Фокс)
3-й период
45:49
Коннор Макдэвид
(Эван Бушар, Каспери Капанен)
49:37
Коннор Макдэвид
(Трой Стэчер)
50:22
Дерек Райан
53:13
Райан Линдгрен
56:29
Артемий Панарин
(Алексис Лафренье)
Статистика
6
Штрафное время
6
3
Игра в большинстве
3
0
Голы в большинстве
0
1
Голы в меньшинстве
0
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
Эдмонтон
Рейнджерс
НХЛ: таблица и календарь