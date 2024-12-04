Овечкин провел тренировку в полной амуниции впервые после травмы

2 декабря журналист Тарик эль-Башир опубликовал видео, на котором россиянин провел короткую раскатку на льду. Главный тренер «Вашингтона» Спенсер Карбери сообщил, что никаких обновлений по срокам восстановления Овечкина пока нет.
«Да, он катался сегодня. Это просто часть программы, никаких обновлений нет, просто часть его прогресса», — сказал Карбери.
«Приятно видеть, что все идет по плану. Я думаю, следующим шагом будут полноценные тренировки в экипировке, мы отработаем отдельные вещи и медленно вернем его обратно», — приводит слова Карбери радиостанция The Fan’s Sport Junkies.
19 ноября Овечкин получил перелом малоберцовой кости в третьем периоде встречи против «Юты» (6:2) в рамках регулярного чемпионата НХЛ. В том матче россиянин оформил дубль, днем ранее в игре с «Вегасом» (5:2) он сделал хет-трик.
Овечкину осталось забить 26 голов, чтобы повторить рекорд Уэйна Гретцки по количеству голов в регулярных чемпионатах НХЛ. Сейчас на его счету 868 голов, у канадца — 894.