Стали известны составы всех сборных на турнир четырех наций по хоккею

НЬЮ-ЙОРК, 5 декабря. /ТАСС/. Сборные Канады, США, Финляндии и Швеции по хоккею огласили составы на турнир четырех наций по хоккею. Список игроков команд опубликован на официальном сайте Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Турнир четырех наций пройдет с 12 по 20 февраля 2025 года в Монреале и Бостоне. В соревнованиях примут участие сборные Канады, США, Швеции и Финляндии. В июне были опубликованы имена шести игроков каждой команды.
В состав сборной Канады вошли вратари Джордан Биннингтон («Сент-Луис»), Эдин Хилл («Вегас») и Сэм Монтембо («Монреаль»); защитники Кейл Макар, Девон Тэйвз (оба — «Колорадо»), Джош Моррисси («Виннипег»), Колтон Парайко («Сент-Луис»), Алекс Пьетранжело и Ши Теодор (оба — «Вегас), Трэвис Санхайм (“Филадельфия”); нападающие Сэм Беннетт, Сэм Райнхарт (оба — “Флорида”), Энтони Сирелли, Брэйден Пойнт, Брэндон Хейгел (все — “Тампа”), Сет Джарвис (“Каролина”), Трэвис Конечны (“Филадельфия”), Натан Маккиннон (“Колорадо”), Сидни Кросби (“Питтсбург”), Брэд Маршанд (“Бостон”), Коннор Макдэвид (“Эдмонтон”), Митч Марнер (“Торонто”) и Марк Стоун (“Вегас”). Главным тренером канадской сборной будет наставник “Тампы” Джон Купер.
В состав команды США попали вратари Коннор Хеллебайк («Виннипег»), Джейк Эттинджер («Даллас»), Джереми Свэйман («Бостон»); защитники Брок Фабер («Миннесота»), Адам Фокс («Нью Йорк Рейнджерс»), Ноа Хэнифин («Вегас), Куинн Хьюз (“Ванкувер”), Чарли Макэвой (“Бостон”), Джейккоб Слэвин (“Каролина”), Зак Веренски “(Коламбус”); нападающие Мэттью Болди (“Миннесота”), Кайл Коннор (“Виннипег”), Джек Айкел (“Вегас”), Джейк Гюнцель (“Тампа”), Джек Хьюз (“Нью-Джерси”), Дилан Ларкин (“Детройт”), Остон Мэттьюс (“Торонто”), Крис Крайдер, Винсент Трочек (оба — “Нью-Йорк Рейнджерс”), Джей Ти Миллер (“Ванкувер”), Брок Нельсон (“Нью-Йорк Айлендерс”), Мэттью Ткачук (“Флорида”), Брэди Ткачук (“Оттава”). Главным тренером американской сборной будет наставник “Питтсбурга” Майк Салливан.
В состав сборной Финляндии попали вратари Юусе Сарос («Нэшвилл»), Кевин Ланкинен («Ванкувер»), Укко-Пекка Луукконен («Баффало»); защитники Эса Линделл и Миро Хейсканен (оба — «Даллас»), Яни Хаканпяя («Торонто»), Олли Мяяття, Юусо Валимяки (оба — «Юта»), Нико Миккола («Флорида»), Расмус Ристолайнен («Филадельфия»); нападающие Себастьян Ахо («Каролина»), Йоэль Армия, Патрик Лайне (оба — «Монреаль»), Александр Барков, Антон Лунделль, Ээту Луостаринен (все — «Флорила»), Микаэль Гранлунд («Сан-Хосе»), Эрик Хаула («Нью-Джерси»), Роопе Хинц («Даллас»), Каапо Какко («Нью-Йорк Рейнджерс»), Арттури Лехконен, Микко Рантанен (оба — «Колорадо»), Теуво Терявяйнен («Чикаго»). Главным тренером команды будет Антти Пеннанен.
В состав команды Швеции попали вратари Филип Густавссон («Миннесота»), Якоб Маркстрём («Нью-Джерси»), Линус Улльмарк («Оттава»); защитники Расмус Андерссон («Калгари»), Юнас Бродин («Миннесота»), Расмус Далин («Баффало»), Маттиас Экхольм («Эдмонтон»), Эрик Карлссон («Питтсбург»), Виктор Хедман («Тампа»), Густав Форслинг («Флорида»); нападающие Виктор Арвидссон («Эдмонтон»), Йеспер Братт («Нью-Джерси»), Лео Карлссон («Анахайм»), Юэль Эрикссон Эк («Миннесота»), Филип Форсберг, Густав Нюквист (оба — «Нэшвилл»), Вильям Карлссон («Вегас»), Адриан Кемпе («Лос-Анджелес»), Элиас Линдхольм («Бостон»), Вильям Нюландер («Торонто»), Элиас Петтерссон («Ванкувер»), Лукас Рэймонд («Детройт»), Мика Зибанежад («Нью-Йорк Рейнджерс»). Главным тренером команды является Сэм Халлам.
На предварительном этапе команды проведут круговой турнир, две лучшие сборные сыграют в финале. Встречи пройдут по правилам НХЛ, но по системе начисления очков Международной федерации хоккея. За победу в основное время команда получит три очка, в овертайме или серии буллитов — два очка, за поражение за пределами основного времени — одно очко, в основное время — ноль очков. Овертаймы на предварительном этапе будут проводиться в формате «три на три» в течение 10 минут или до первой заброшенной шайбы, в финальном матче исключена серия буллитов, команды будут играть овертаймы по 20 минут в полных составах до первой заброшенной шайбы.