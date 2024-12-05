Стали известны составы всех сборных на турнир четырех наций по хоккею

На предварительном этапе команды проведут круговой турнир, две лучшие сборные сыграют в финале. Встречи пройдут по правилам НХЛ, но по системе начисления очков Международной федерации хоккея. За победу в основное время команда получит три очка, в овертайме или серии буллитов — два очка, за поражение за пределами основного времени — одно очко, в основное время — ноль очков. Овертаймы на предварительном этапе будут проводиться в формате «три на три» в течение 10 минут или до первой заброшенной шайбы, в финальном матче исключена серия буллитов, команды будут играть овертаймы по 20 минут в полных составах до первой заброшенной шайбы.