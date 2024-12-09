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? Мичков подрался в день рождения! Схватил большой штраф и ушел со льда как король

Звезда.

Источник: AP 2024

Матвей Мичков не забил в матче с «Ютой», но все равно попал в хайлайты как главный герой.

При счете 2:4 за 17 секунд до окончания основного времени Мичков полез на добивание. Игроки «Юты» такой настойчивостью не впечатлились и оттащили Матвея к лицевому борту. Но форвард был настроен решительно и умудрился через арбитров нанести удар по сопернику — досталось Барретту Хэйтону.

Судьи оценили действия Мичкова на 12 минут штрафа: 2 — за грубость, 10 — за неспортивное поведение. Однако в раздевалку нападающий ушел как победитель — по пути дал болельщику автограф на бутылке.

Это шоу выпало на день рождения Матвея — ему исполнилось 20 лет.

В трех предыдущих матчах Мичков, играя от 14:06 до 14:39, набирал от двух до трех очков. С «Ютой» провел на льду почти 19,5 минут — и красивая серия прервалась: Матвей ограничился одним результативным действием. Причем Мичков всего лишь завез шайбу в зону, а все остальное сделали партнеры.

Нападающий никак не доберется до гроссмейстерского показателя — одно очко в среднем за матч, хотя очень к этому близок. У Мичкова 25 (11+14) баллов в 26 играх — он по-прежнему лучший бомбардир среди новичков лиги и пока единственный из них, кто перешагнул отметку в 25 очков.

Впрочем, по среднему показателю конкуренция выше. Если бы Макклин Селебрини не травмировался, то, вероятно, был бы ближе к российскому сопернику. У канадца — 15 очков в 18 матчах.

Другой россиянин из «Филадельфии» переживает гораздо более тяжелые времена. Вратарь Иван Федотов сыграл последний полноценный матч 29 ноября. Спустя неделю он пропустил 5 шайб с 7 бросков за один период и был заменен. В двух последних матчах Федотов не появился даже запасным — это место занял белорус Алексей Колосов.

«Флайерс» после трехматчевой победной серии в конце ноября наступили на черную полосу: теперь их текущая серия состоит из трех подряд поражений. Причем в каждом из этих матчей «Филадельфия» пропустила не менее четырех голов.

С «Ютой» один из них привезли себе сами: нападающий Морган Фрост просто проехал мимо шайбы. Через пару секунд она оказалась в воротах и сделала спасение «Филадельфии» невозможным.

Остается только догадываться, какие слова, глядя на этот момент, вспомнил Джон Торторелла — пожалуй, самый авторитарный тренер лиги.

Автор: Егор Бульчук

Филадельфия
2:4
0:0, 2:3, 0:1
Юта
Хоккей, НХЛ, Неделя 11
9.12.2024, 03:00 (МСК UTC+3)
Wells Fargo Center, 17462 зрителя
Главные тренеры
Джон Торторелла
Андре Туриньи
Вратари
Самуэль Эрссон
(Самуэль Эрссон)
Джексон Стаубер
1-й период
02:13
Роберт Бортуццо
11:30
Трэвис Санхейм
15:43
Шон Кутюрье
2-й период
27:01
Майкл Карконе
(Роберт Бортуццо)
27:20
Джоэл Фараби
(Ник Силер, Трэвис Конекны)
29:42
Юусо Вялимяки
(Михаил Сергачев, Логан Кули)
33:34
Оуэн Типпетт
(Матвей Мичков, Ник Силер)
34:21
Тайсон Форстер
35:30
Логан Кули
(Дилан Гюнтер, Клэйтон Келлер)
3-й период
54:01
Иэн Коул
55:43
Кевин Стенлунд
59:43
Матвей Мичков
59:43
Матвей Мичков
59:43
Барретт Хэйтон
Лучшие игроки матча
Статистика
18
Штрафное время
6
2
Игра в большинстве
3
0
Голы в большинстве
1
0
Голы в меньшинстве
1
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
Филадельфия
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