? Мичков подрался в день рождения! Схватил большой штраф и ушел со льда как король

Матвей Мичков не забил в матче с «Ютой», но все равно попал в хайлайты как главный герой.
При счете 2:4 за 17 секунд до окончания основного времени Мичков полез на добивание. Игроки «Юты» такой настойчивостью не впечатлились и оттащили Матвея к лицевому борту. Но форвард был настроен решительно и умудрился через арбитров нанести удар по сопернику — досталось Барретту Хэйтону.
Судьи оценили действия Мичкова на 12 минут штрафа: 2 — за грубость, 10 — за неспортивное поведение. Однако в раздевалку нападающий ушел как победитель — по пути дал болельщику автограф на бутылке.
Это шоу выпало на день рождения Матвея — ему исполнилось 20 лет.
В трех предыдущих матчах Мичков, играя от 14:06 до 14:39, набирал от двух до трех очков. С «Ютой» провел на льду почти 19,5 минут — и красивая серия прервалась: Матвей ограничился одним результативным действием. Причем Мичков всего лишь завез шайбу в зону, а все остальное сделали партнеры.
Нападающий никак не доберется до гроссмейстерского показателя — одно очко в среднем за матч, хотя очень к этому близок. У Мичкова 25 (11+14) баллов в 26 играх — он по-прежнему лучший бомбардир среди новичков лиги и пока единственный из них, кто перешагнул отметку в 25 очков.
Впрочем, по среднему показателю конкуренция выше. Если бы Макклин Селебрини не травмировался, то, вероятно, был бы ближе к российскому сопернику. У канадца — 15 очков в 18 матчах.
Другой россиянин из «Филадельфии» переживает гораздо более тяжелые времена. Вратарь Иван Федотов сыграл последний полноценный матч 29 ноября. Спустя неделю он пропустил 5 шайб с 7 бросков за один период и был заменен. В двух последних матчах Федотов не появился даже запасным — это место занял белорус Алексей Колосов.
«Флайерс» после трехматчевой победной серии в конце ноября наступили на черную полосу: теперь их текущая серия состоит из трех подряд поражений. Причем в каждом из этих матчей «Филадельфия» пропустила не менее четырех голов.
С «Ютой» один из них привезли себе сами: нападающий Морган Фрост просто проехал мимо шайбы. Через пару секунд она оказалась в воротах и сделала спасение «Филадельфии» невозможным.
Остается только догадываться, какие слова, глядя на этот момент, вспомнил Джон Торторелла — пожалуй, самый авторитарный тренер лиги.
Автор: Егор Бульчук