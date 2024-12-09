? Мичков подрался в день рождения! Схватил большой штраф и ушел со льда как король

Нападающий никак не доберется до гроссмейстерского показателя — одно очко в среднем за матч, хотя очень к этому близок. У Мичкова 25 (11+14) баллов в 26 играх — он по-прежнему лучший бомбардир среди новичков лиги и пока единственный из них, кто перешагнул отметку в 25 очков.