Овечкина увековечат в самом сердце Америки! Статуя русского супергероя украсит обновленный стадион «Вашингтона»

Владелец «Вашингтон Кэпиталз» Тед Леонсис, мэр округа Колумбия Мюриэл Боузер и другие городские чиновники представили общественности новую концепцию стадиона, где играют «столичные». Арену и прилегающую территорию ждет глобальная реконструкция и обновление, завершение которого запланировано на 2027 год.
Стадион пройдет 6 этапов модернизации внешнего и внутреннего пространства. Совет округа Колумбия одобрил проект и выделит $515 млн из городских фондов в течение трех лет. Все это означает, что «Вашингтон Кэпиталз» и баскетбольный «Вашингтон Уизардс» останутся в городе как минимум до 2050 года.
«Арена станет чудом современного дизайна и технологий, пересечением стиля и комфорта. А также футуристическим и первоклассным опытом для болельщиков, начиная от улицы и до места на трибуне, — заявил Леонсис в пресс-релизе. — В этом величайшем городе мира с его выдающимися и историческими памятниками мы считаем, что это здание само станет памятником, но построенным на импульсе. Чем-то смелым и ярким для настоящего и будущего», — отметил владелец команды.
Внешний вид арены и в самом деле будет выглядеть футуристически. Кроме этого планируется создать площадку для сбора болельщиков, которая будет работать круглогодично. А апогеем нового дизайна станет статуя перед входом. Статуя Александра Овечкина.
К тому моменту, когда стадион будет обновлен и все задуманные идеи воплотятся в камень и прочие стройматериалы, Овечкин уже завершит свою карьеру — по крайней мере, за океаном. Поэтому памятник будущему лучшему снайперу всех времен выглядит вполне уместно. В конце концов, Овечкин — вполне фигура уровня Уэйна Гретцки, статуя которого есть в Лос-Анджелесе, или же Бобби Орра, который увековечен в Бостоне.
На визуализации мы видим, что статуя изображает хоккеиста с номером 8 на спине, держащим Кубок Стэнли, и фамилией OVLKCIN. Возможно, фамилии просто не уделили должное внимание. А может быть, «Вашингтон» просто не торопится раскрывать всех карт.
В любом случае, официально о строительстве статуи пока ничего не было объявлено, но визуализации вполне можно доверять.
О реакции на это самого Овечкина и тренерского штаба пока неизвестно. Но хоккеисты «Вашингтона» наверняка посмотрели презентацию и над Александром уже пошутили — мол, скоро станешь памятником.
О том, что Ови полностью заслужил признание, говорить не стоит — это очевидно. Совсем скоро Овечкин должен вернуться в строй после перелома ноги, и новые голы Александра лишний раз подтвердят справедливость восторженного отношения к форварду.
Леонид Михайлов