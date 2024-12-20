Овечкина увековечат в самом сердце Америки! Статуя русского супергероя украсит обновленный стадион «Вашингтона»

«Арена станет чудом современного дизайна и технологий, пересечением стиля и комфорта. А также футуристическим и первоклассным опытом для болельщиков, начиная от улицы и до места на трибуне, — заявил Леонсис в пресс-релизе. — В этом величайшем городе мира с его выдающимися и историческими памятниками мы считаем, что это здание само станет памятником, но построенным на импульсе. Чем-то смелым и ярким для настоящего и будущего», — отметил владелец команды.