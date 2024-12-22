Овечкина унизили в Америке? Суперзвезду из России умудрились поселить в подвале: «Как будто нахожусь в тюрьме»

«Он лучший из всех, кого я видел за много, много лет. Пожалуй, последним, кто произвел такое же впечатление, был Марио Лемье. Я видел Уэйна Гретцки в 18 лет. Овечкин — игрок другого типа, но в нем больше шести футов (187 сантиметров), со временем он обрастет мясом и будет весить около 100 кг. Алекс катается со скоростью ветра, у него характер лидера и лазерный по точности бросок. Он выкладывается в каждой смене, доказывая, что может приносить пользу и в обороне. В чем его слабости? Их нет», — так об Александре Овечкине в августе 2004 года отзывался генеральный менеджер «Флориды» Рик Дадли.
Воспитанник московского «Динамо» всегда мечтал об НХЛ. Его родители, напротив, мыслили поэтапно и старались не забегать вперед. Когда об Овечкине заговорила вся страна, они задумывались только о попадании в Суперлигу. Мыслей о Северной Америке у них не было и в помине. Но Александр размышлял иначе и уже с малых лет представлял себя настоящей звездой североамериканского хоккея. Все детство и юность будущий капитан «Вашингтона» собирал карточки с игроками и клубами НХЛ.
«Не представляете, сколько этих энхаэловских карточек у нас на даче до сих пор лежит! Это же просто кошмар, какие деньги мы на них потратили. Только новая появляется, Саша об этом узнает — надо обязательно купить. Целыми альбомами», — жаловалась мама нашего героя, Татьяна Овечкина.
Интересно, что в детстве Ови болел за «Сан-Хосе» из-за красивого лого. А еще перспективный форвард фанател по «Баффало». Любовь к этим клубам он умело совмещал: куртка у Александра была с эмблемой «Сэйбрз», а футболка — с «Шаркс». Но судьба свела легендарного снайпера с совсем другой командой. На драфте 2004 года Овечкин был выбран под первым номером. «Баффало» выбирал 13-м, а «Сан-Хосе» в очереди был лишь 22-м. Поэтому у них не было ни единого шанса на то, чтобы заполучить одного из главных талантов поколения. Великая Восьмерка достался «Вашингтону», который в начале 21 века находился в серьезном упадке. Как позже признавался Ови, это оказалось ему на руку. Поскольку у команды была возможность заново построить весь фундамент вокруг его персоны и сделать новичка главным лицом франшизы на десятилетия вперед. Казалось, что стартовые позиции для дебюта в НХЛ у нашего соотечественника просто шикарные. Но все оказалось не так просто. По прибытии в столицу США Александр столкнулся с серьезными трудностями.
Первые дни после приезда в Вашингтон новичок «Кэпиталз» провел в гостинице, которая была больше похожа на тюрьму. Вот что на этот счет говорил сам хоккеист:
«Меня поселили в отель в какой-то непонятный номер, который находился на минусовом этаже. То есть я жил в подвале и ощущал себя, как будто нахожусь в тюрьме. Английский язык тогда совсем не знал, телевизора в номере у меня тоже не было. Было только небольшое окошко, в которое я смотрел и не понимал, что вообще здесь делаю».
Разумеется, это обстоятельство усложнило и без того непростую адаптацию звездного форварда в новой стране. Вероятно, у Александра даже появлялись мысли о возвращении домой. Но со временем ситуация разрешилась. Когда после очередной тренировки Ови собирался вернуться в свой номер чтобы отдохнуть, генеральный менеджер клуба Джордж Макфи предложил ему пожить у него дома.
«Я ответил: “Конечно, поехали!” И уже четвертый день живу у своего начальника. Макфи — отличный человек, прекрасно ко мне относится, его домашние очень меня полюбили. Помню, как пытался утром объяснить ему на своем “английском”, что хочу обычные хлопья с молоком, но он меня совершенно не понимал. Мне пришлось самому заглядывать во все шкафы в поисках любимой пищи (смеется)», — рассказывал форвард.
Новичок «Столичных» прожил у генерального менеджера около двух недель, после чего переехал в обычную квартиру. К счастью для «Вашингтона» и самого хоккеиста, его проблемы с жильем никак не сказались на результатах на льду. В дебютном матче в НХЛ Александр Великий отгрузил дубль в ворота «Коламбуса» и сходу дал понять, кто будет доминировать в лиге ближайшие десятилетия.
Максим Самарцев