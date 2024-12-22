Овечкина унизили в Америке? Суперзвезду из России умудрились поселить в подвале: «Как будто нахожусь в тюрьме»

Интересно, что в детстве Ови болел за «Сан-Хосе» из-за красивого лого. А еще перспективный форвард фанател по «Баффало». Любовь к этим клубам он умело совмещал: куртка у Александра была с эмблемой «Сэйбрз», а футболка — с «Шаркс». Но судьба свела легендарного снайпера с совсем другой командой. На драфте 2004 года Овечкин был выбран под первым номером. «Баффало» выбирал 13-м, а «Сан-Хосе» в очереди был лишь 22-м. Поэтому у них не было ни единого шанса на то, чтобы заполучить одного из главных талантов поколения. Великая Восьмерка достался «Вашингтону», который в начале 21 века находился в серьезном упадке. Как позже признавался Ови, это оказалось ему на руку. Поскольку у команды была возможность заново построить весь фундамент вокруг его персоны и сделать новичка главным лицом франшизы на десятилетия вперед. Казалось, что стартовые позиции для дебюта в НХЛ у нашего соотечественника просто шикарные. Но все оказалось не так просто. По прибытии в столицу США Александр столкнулся с серьезными трудностями.