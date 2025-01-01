Шарангович и Колосов помогли своим командам одержать победы в матчах НХЛ

В ночь на среду по минскому времени «Калгари» принимал «Ванкувер». «Огоньки» вышли вперед на 15-й минуте встречи, автору гола Коннору Зэри ассистировал Егор Шарангович. Поединок в итоге закончился победой «Калгари» со счетом 3:1, в 30 играх сезона в активе белоруса 10 (6+4) набранных очков. Параллельно в Сан-Хосе «Филадельфия» обыграла местный клуб — 4:0. Белорусский голкипер «летчиков» Алексей Колосов вышел на замену в начале третьего периода, за 20 минут вратарь отразил все семь бросков. Для Колосова этот матч стал 14-м в НХЛ, в его активе четыре победы.