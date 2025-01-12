«Флорида» уступила «Бостону» в матче НХЛ. Бобровский отразил 14 бросков

«Бостон» благодаря победе поднялся на третье место в турнирной таблице Атлантического дивизиона, команда набрала 47 очков в 45 матчах. «Флорида» идет на втором месте в этом же дивизионе с 53 очками после 43 встреч. В следующем матче «Бостон» в ночь на 15 января по московскому времени примет «Тампу», «Флорида» в ночь на 14 января на выезде сыграет с «Филадельфией».