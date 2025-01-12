«Флорида» уступила «Бостону» в матче НХЛ. Бобровский отразил 14 бросков

В составе победителей шайбы забросили Морган Гики (7-я минута), Давид Пастрняк (37, 65) и Оливер Вальстрём (43). У «Флориды» отличились Эван Родригес (16) и Сэм Райнхарт (41, 60).
Российский голкипер «Флориды» Сергей Бобровский отразил 14 из 18 бросков. Его партнер по команде защитник Дмитрий Куликов не набрал очков. Также результативными действиями не отметился защитник «Бостона» Никита Задоров.
«Бостон» благодаря победе поднялся на третье место в турнирной таблице Атлантического дивизиона, команда набрала 47 очков в 45 матчах. «Флорида» идет на втором месте в этом же дивизионе с 53 очками после 43 встреч. В следующем матче «Бостон» в ночь на 15 января по московскому времени примет «Тампу», «Флорида» в ночь на 14 января на выезде сыграет с «Филадельфией».