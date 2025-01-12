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«Флорида» уступила «Бостону» в матче НХЛ. Бобровский отразил 14 бросков

ВАШИНГТОН, 12 января. /ТАСС/. «Бостон» со счетом 4:3 в овертайме обыграл «Флориду» в гостевом матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Источник: Reuters

В составе победителей шайбы забросили Морган Гики (7-я минута), Давид Пастрняк (37, 65) и Оливер Вальстрём (43). У «Флориды» отличились Эван Родригес (16) и Сэм Райнхарт (41, 60).

Российский голкипер «Флориды» Сергей Бобровский отразил 14 из 18 бросков. Его партнер по команде защитник Дмитрий Куликов не набрал очков. Также результативными действиями не отметился защитник «Бостона» Никита Задоров.

«Бостон» благодаря победе поднялся на третье место в турнирной таблице Атлантического дивизиона, команда набрала 47 очков в 45 матчах. «Флорида» идет на втором месте в этом же дивизионе с 53 очками после 43 встреч. В следующем матче «Бостон» в ночь на 15 января по московскому времени примет «Тампу», «Флорида» в ночь на 14 января на выезде сыграет с «Филадельфией».

Флорида
3:4
1:1, 0:1, 2:1
ОТ
Бостон
Хоккей, НХЛ, Неделя 15
11.01.2025, 21:00 (МСК UTC+3)
Amerant Bank Arena, 19687 зрителей
Главные тренеры
Пол Морис
Джо Сакко
Вратари
Сергей Бобровский
(Сергей Бобровский)
Джереми Суэймен
1-й период
04:50
Антон Лунделл
06:02
Морган Гики
(Мейсон Лорей, Давид Пастрняк)
11:07
Эту Луостаринен
13:30
Мейсон Лорей
15:29
Эван Родригес
(Антон Лунделл, Увис Балинскис)
17:05
Нэйт Шмидт
17:05
Брэд Маршан
19:00
Морган Гики
2-й период
29:29
Эй Джей Грир
29:29
Эй Джей Грир
29:29
Трент Фредерик
33:33
Эндрю Пик
36:11
Давид Пастрняк
(Трент Фредерик, Морган Гики)
3-й период
40:43
Сэм Райнхарт
(Густав Форслинг, Александр Барков)
42:06
Оливер Вальстрем
(Чарли Макэвой, Джастин Бразо)
43:02
Эту Луостаринен
59:57
Сэм Райнхарт
(Мэттью Ткачак, Сэм Беннетт)
Овертайм
63:18
Сэм Беннетт
64:58
Давид Пастрняк
(Элиас Линдхольм, Мейсон Лорей)
Лучшие игроки матча
Статистика
14
Штрафное время
10
3
Игра в большинстве
5
1
Голы в большинстве
2
0
Голы в меньшинстве
0
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
Флорида
Бостон
НХЛ: таблица и календарь