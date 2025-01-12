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Овечкин сократил отставание от рекорда Гретцки до 21 шайбы

Российский нападающий и капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин отличился очередной заброшенной шайбой в Национальной хоккейной лиге (НХЛ), приблизившись к рекорду канадца Уэйна Гретцки. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Источник: Reuters

Россиянин отличился голом в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Нэшвилл Предаторз». 39-летний хоккеист забросил шайбу в пустые ворота соперника за минуту до конца основного времени, сделав счет 4:1 в пользу «столичных» и прервав свою трехматчевую безголевую серию.

Данная шайба стала для Овечкина уже 873-й в НХЛ. До рекорда Гретцки, на счету которого 894 гола, лидеру «Вашингтона» осталось забросить 21 шайбу.

Ранее Овечкин сломал сопернику конек в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Монреаль Канадиенс». Он попытался нанести удар по воротам, но шайба попала в конек защитника Александра Каррье, в результате чего у игрока отвалилось лезвие.

Нэшвилл
1:4
0:0, 1:1, 0:3
Вашингтон
Хоккей, НХЛ, Неделя 15
12.01.2025, 04:00 (МСК UTC+3)
Bridgestone Arena, 17159 зрителей
Главные тренеры
Эндрю Брюнетт
Спенсер Карбери
Вратари
Юусе Сарос
(Юусе Сарос, Юусе Сарос)
Логан Томпсон
2-й период
20:41
Ник Бланкенбург
27:56
Роман Йоси
29:03
Том Уилсон
(Дилан Строум, Александр Овечкин)
35:32
Тэйлор Рэддиш
36:14
Филип Форсберг
(Джонатан Маршессо, Роман Йоси)
3-й период
48:30
Итэн Фрэнк
(Мэтт Рой, Мартин Фехервари)
50:49
Коннор Макмайкл
54:54
Эндрю Манджапане
(Брендон Духайм, Джон Карлсон)
59:01
Александр Овечкин
59:43
Мартин Фехервари
Лучшие игроки матча
Статистика
4
Штрафное время
6
3
Игра в большинстве
2
1
Голы в большинстве
1
0
Голы в меньшинстве
0
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
Вашингтон
НХЛ: таблица и календарь