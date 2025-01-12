Овечкин сократил отставание от рекорда Гретцки до 21 шайбы

Россиянин отличился голом в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Нэшвилл Предаторз». 39-летний хоккеист забросил шайбу в пустые ворота соперника за минуту до конца основного времени, сделав счет 4:1 в пользу «столичных» и прервав свою трехматчевую безголевую серию.